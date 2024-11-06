Поліцейський на Волині наклав на себе руки

вкоротив собі віку працівник поліції із Чернівецької області.



Про це у телеграмі



Вночі вкоротив собі віку 20-річний співробітник поліції. Це підтвердили у Державному бюро розслідувань.



Загиблий був молодшим офіцером і служив у Чернівецькій області.



За попередньою інформацією, під час перебування на Волині він наклав на себе руки, використавши вогнепальну зброю. Інші деталі - зʼясовуються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час перебування на території Волиніпрацівник поліції із Чернівецької області.Про це у телеграмі повідомляє ВолиньPost.Вночі вкоротив собі віку 20-річний співробітник поліції. Це підтвердили у Державному бюро розслідувань.Загиблий був молодшим офіцером і служив у Чернівецькій області.За попередньою інформацією, під час перебування на Волині він наклав на себе руки, використавши вогнепальну зброю. Інші деталі - зʼясовуються.

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