Поліцейський на Волині наклав на себе руки
Сьогодні, 16:47
Під час перебування на території Волині вкоротив собі віку працівник поліції із Чернівецької області.
Про це у телеграмі повідомляє ВолиньPost.
Вночі вкоротив собі віку 20-річний співробітник поліції. Це підтвердили у Державному бюро розслідувань.
Загиблий був молодшим офіцером і служив у Чернівецькій області.
За попередньою інформацією, під час перебування на Волині він наклав на себе руки, використавши вогнепальну зброю. Інші деталі - зʼясовуються.
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Про це у телеграмі повідомляє ВолиньPost.
Вночі вкоротив собі віку 20-річний співробітник поліції. Це підтвердили у Державному бюро розслідувань.
Загиблий був молодшим офіцером і служив у Чернівецькій області.
За попередньою інформацією, під час перебування на Волині він наклав на себе руки, використавши вогнепальну зброю. Інші деталі - зʼясовуються.
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