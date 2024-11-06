Поліцейський на Волині наклав на себе руки

Поліцейський на Волині наклав на себе руки
Під час перебування на території Волині вкоротив собі віку працівник поліції із Чернівецької області.

Про це у телеграмі повідомляє ВолиньPost.

Вночі вкоротив собі віку 20-річний співробітник поліції. Це підтвердили у Державному бюро розслідувань.

Загиблий був молодшим офіцером і служив у Чернівецькій області.

За попередньою інформацією, під час перебування на Волині він наклав на себе руки, використавши вогнепальну зброю. Інші деталі - зʼясовуються.


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Теги: самогубство, Волинь
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