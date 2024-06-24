СБУ поламала луцьким юристам бізнес на ухилянтах: деталі
Сьогодні, 16:33
Працівники СБУ та Національної поліції викрили у Луцьку зловмисників, які організували «схему для ухилянтів».
Про це у фейсбуці повідомило УСБУ Волині.
Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрили трьох місцевих юристів, які пропонували потенційним ухилянтам оформити фіктивну відстрочку від мобілізації.
За матеріалами справи, організаторка схеми - 39-річна керівниця місцевого адвокатського об’єднання.
Фігурантка підшукувала «клієнтів» серед чоловіків, які звертались до неї за правовою допомогою. Зловмисниця безпідставно переконувала їх у неможливості вирішити питання в правовому полі та обіцяла через особисті зв’язки в ТЦК за гроші владнати питання військового обліку. Зокрема, зняти з розшуку або внести зміни до електронної системи «Оберіг».
До протиправної діяльності адвокатка залучила двох спільників, працівників своєї фірми.
Вони безпосередньо контактували з потенційними ухилянтами, отримували від них гроші та підробляли медичні документи для подачі їх в ТЦК.
Свої «послуги» зловмисники оцінювали у 1-2 тис. доларів США з особи.
Правоохоронці задокументували декілька епізодів вимагання та отримання неправомірної вигоди юристами від військовозобов’язаних чоловіків.
Усіх трьох фігурантів затримано у Луцьку. Їм повідомлено про підозру за ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для притягнення усіх причетних до протиправної діяльності до кримінальної відповідальності.
Комплексні заходи проведені оперативниками Управління СБ України у Волинській області спільно зі слідчими Нацполіції, за сприяння керівництва обласного ТЦК та СП та за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури Західного регіону.
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Про це у фейсбуці повідомило УСБУ Волині.
Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрили трьох місцевих юристів, які пропонували потенційним ухилянтам оформити фіктивну відстрочку від мобілізації.
За матеріалами справи, організаторка схеми - 39-річна керівниця місцевого адвокатського об’єднання.
Фігурантка підшукувала «клієнтів» серед чоловіків, які звертались до неї за правовою допомогою. Зловмисниця безпідставно переконувала їх у неможливості вирішити питання в правовому полі та обіцяла через особисті зв’язки в ТЦК за гроші владнати питання військового обліку. Зокрема, зняти з розшуку або внести зміни до електронної системи «Оберіг».
До протиправної діяльності адвокатка залучила двох спільників, працівників своєї фірми.
Вони безпосередньо контактували з потенційними ухилянтами, отримували від них гроші та підробляли медичні документи для подачі їх в ТЦК.
Свої «послуги» зловмисники оцінювали у 1-2 тис. доларів США з особи.
Правоохоронці задокументували декілька епізодів вимагання та отримання неправомірної вигоди юристами від військовозобов’язаних чоловіків.
Усіх трьох фігурантів затримано у Луцьку. Їм повідомлено про підозру за ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для притягнення усіх причетних до протиправної діяльності до кримінальної відповідальності.
Комплексні заходи проведені оперативниками Управління СБ України у Волинській області спільно зі слідчими Нацполіції, за сприяння керівництва обласного ТЦК та СП та за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури Західного регіону.
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