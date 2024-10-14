Ломаченко оголосив про завершення кар’єри

Ломаченко оголосив про завершення кар’єри
Український боксер Василь Ломаченко оголосив про завершення спортивної кар'єри. У своїй офіційній заяві він звернувся до всіх українців, до своїх вболівальників, до команди та тренерів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Боксер Василь Ломаченко записав відео, у якому повідомив про завершення своєї кар'єри. Він повідомив, що прийшов час поставити крапку.

"У кожного боксера наступає день, коли він вішає рукавички на гвіздок. Цей день настав", - сказав спортсмен.

У своєму зверненні російською мовою Василь Ломаченко подякував спочатку своєму батькові-тренеру, родині, Богові, своїй команді та США. Також він виказав вдячність усім своїм вболівальникам у різних країнах світу.

Варто додати, що у своєму звернені боксер не згадав про Україну, українських вболівальників та війну.

Василь Ломаченко - український боксер, чемпіон світу в легкій вазі за версіями IBF і IBO. На його рахунку -18 перемог (з яких 12 - нокаутом) і три поразки.

Дворазовий чемпіон Олімпійських ігор (у 2008 та 2012 році), багаторазовий чемпіон України, чемпіон Європи (2008), Дворазовий чемпіон світу (2009, 2011).

Найтитулованіший боксер України. Був нагороджений тричі орденами "За заслуги", має пояс суперчемпіона WBO.

Боксер народився 17 лютого 1988 року у Білгород-Дністровському Одеської області. Зараз йому 37 років. Боксом почав займатися з дитинства і його тренером був батько.

Одружений, його дружина - майстер спорту з акробатики. Має трьох дітей.

Від початку повномасштабного вторгнення Ломаченко майже не говорив публічно про війну в Україні. Неодноразово потрапляв у скандали.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: спорт, світ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ поламала луцьким юристам бізнес на ухилянтах: деталі
Сьогодні, 16:33
Сповістили про смерть двох військових із громади на Волині
Сьогодні, 16:27
Ломаченко оголосив про завершення кар’єри
Сьогодні, 16:23
У лікарні помер Герой Дмитро Свириденко з Луцька
Сьогодні, 15:57
НАТО починає рекордне переозброєння
Сьогодні, 15:45
Схожі новини
Українку номінували на премію найкращої легкоатлетки світу Українку номінували на премію найкращої легкоатлетки світу
14 жовтня, 2024, 23:19
Пілот «Формули-1» підтвердив, що походить із Волині Пілот «Формули-1» підтвердив, що походить із Волині
08 вересня, 2024, 19:00
Українські веслувальниці вибороли срібло на Олімпіаді Українські веслувальниці вибороли срібло на Олімпіаді
09 серпня, 2024, 14:24
В Усика заберуть чемпіонський пояс В Усика заберуть чемпіонський пояс
20 травня, 2024, 17:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька встановили незвичну інсталяцію
Сьогодні, 17:16
 0
Поліцейський на Волині наклав на себе руки
Сьогодні, 16:47
 0
СБУ поламала луцьким юристам бізнес на ухилянтах: деталі
Сьогодні, 16:33
 0
Сповістили про смерть двох військових із громади на Волині
Сьогодні, 16:27
 0
Ломаченко оголосив про завершення кар’єри
Сьогодні, 16:23
 0
Медіа
відео
1/8