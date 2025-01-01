У лікарні помер Герой Дмитро Свириденко з Луцька

У лікарні помер Герой Дмитро Свириденко з Луцька
Під час лікування у Львові зупинилося серце військовослужбовця з Луцька Дмитра Свириденка.

Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

«На жаль, маємо ще одну втрату», - зазначив мер.

Лучанин Свириденко Дмитро Юрійович (22.06.1992 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця групи охорони та патрульно-постової служби взводу охорони та патрульно-постової служби роти Військової служби правопорядку Луцького зонального відділу Військової служби правопорядку.

Солдат Свириденко Дмитро Юрійович помер 5 червня 2025 року перебуваючи у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону м. Львів від поранення, отриманого 21 січня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Куп'янськ Харківської області.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана Герою!» - додав Ігор Поліщук.

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Теги: загиблі, війна
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