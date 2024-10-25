НАТО починає рекордне переозброєння





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Угода, досягнута на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі, передбачає значне розширення потенціалу стримування рф і оборони в найближчі роки. Згідно з цілями плану, оборонні витрати мають зрости приблизно на 30%.



За словами Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, серед головних пріоритетів - системи озброєнь великої дальності, протиповітряна оборона і мобільні сухопутні війська.



Окремі країни НАТО отримають чіткі інструкції щодо того, який внесок вони мають зробити у спільне стримування і оборону в найближчому майбутньому.



Необхідні сили і засоби були визначені на основі нових оборонних планів з урахуванням оцінок розвідувальних служб про те, що рф може бути готова напасти на члена НАТО вже за кілька років, незважаючи на триваючу війну москви проти України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У НАТО узгодили найбільшу програму переозброєння з часів Холодної війни. Згідно з цілями плану, оборонні витрати мають зрости приблизно на 30%.Про це пише DPA Угода, досягнута на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі, передбачає значне розширення потенціалуі оборони в найближчі роки. Згідно з цілями плану, оборонні витрати мають зрости приблизно на 30%.За словами Генерального секретаря НАТО, серед головних пріоритетів - системи озброєнь великої дальності, протиповітряна оборона і мобільні сухопутні війська.Окремі країни НАТО отримають чіткі інструкції щодо того, який внесок вони мають зробити у спільне стримування і оборону в найближчому майбутньому.Необхідні сили і засоби були визначені на основі нових оборонних планів з урахуванням оцінок розвідувальних служб про те, що рф може бути готова напасти на члена НАТО вже за кілька років, незважаючи на триваючу війну москви проти України.

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