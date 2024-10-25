НАТО починає рекордне переозброєння

НАТО починає рекордне переозброєння
У НАТО узгодили найбільшу програму переозброєння з часів Холодної війни. Згідно з цілями плану, оборонні витрати мають зрости приблизно на 30%.

Про це пише DPA.

Угода, досягнута на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі, передбачає значне розширення потенціалу стримування рф і оборони в найближчі роки. Згідно з цілями плану, оборонні витрати мають зрости приблизно на 30%.

За словами Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, серед головних пріоритетів - системи озброєнь великої дальності, протиповітряна оборона і мобільні сухопутні війська.

Окремі країни НАТО отримають чіткі інструкції щодо того, який внесок вони мають зробити у спільне стримування і оборону в найближчому майбутньому.

Необхідні сили і засоби були визначені на основі нових оборонних планів з урахуванням оцінок розвідувальних служб про те, що рф може бути готова напасти на члена НАТО вже за кілька років, незважаючи на триваючу війну москви проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: НАТО, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У лікарні помер Герой Дмитро Свириденко з Луцька
Сьогодні, 15:57
НАТО починає рекордне переозброєння
Сьогодні, 15:45
Під час комендантської години в Луцьку зловили п’яного скутериста
Сьогодні, 15:18
Волинян попередили про грозу з градом
Сьогодні, 14:55
Донька втратила батька: у Володимирі поховали Героя Анатолія Ковальчука
Сьогодні, 14:37
Схожі новини
Єврокомісар зробив невтішний прогноз, якщо Україна не вступить в НАТО Єврокомісар зробив невтішний прогноз, якщо Україна не вступить в НАТО
27 квітня, 18:56
«Україна не програє війну», – генсек НАТО «Україна не програє війну», – генсек НАТО
02 лютого, 16:05
«Нема потреби»: Шольц виступив проти запрошення України в НАТО «Нема потреби»: Шольц виступив проти запрошення України в НАТО
25 жовтня, 2024, 03:19
Україні потрібне НАТО, бо у нас немає зброї, яка може зупинити путіна, - Зеленський Україні потрібне НАТО, бо у нас немає зброї, яка може зупинити путіна, - Зеленський
22 жовтня, 2024, 16:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У лікарні помер Герой Дмитро Свириденко з Луцька
Сьогодні, 15:57
 0
НАТО починає рекордне переозброєння
Сьогодні, 15:45
 0
Під час комендантської години в Луцьку зловили п’яного скутериста
Сьогодні, 15:18
 0
Волинян попередили про грозу з градом
Сьогодні, 14:55
 0
Донька втратила батька: у Володимирі поховали Героя Анатолія Ковальчука
Сьогодні, 14:37
 0
Медіа
відео
1/8