Під час комендантської години в Луцьку зловили п’яного скутериста

У Луцьку на вулиці Ковельській патрульні зупинили скутер Honda, який рухався під час дії комендантської години.Про це у телеграмі повідомила патрульна поліція Волині.Під час спілкування інспектори помітили у 24-річного чоловікаОгляд на стан сп’яніння на місці зупинки підтвердив — 0,70 проміле.Крім того, інспектори з’ясували, що чоловік уже притягувався до відповідальності за керування в стані сп’яніння, був позбавлений права керування транспортними засобами та вчинив це правопорушення повторно.На керманича патрульні склали адміністративні матеріали за:- ч. 2 ст. 130 (Керування транспортними засобами в стані сп’яніння повторно протягом року);- ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами);- ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.