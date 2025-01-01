Під час комендантської години в Луцьку зловили п’яного скутериста

Під час комендантської години в Луцьку зловили п’яного скутериста
У Луцьку на вулиці Ковельській патрульні зупинили скутер Honda, який рухався під час дії комендантської години.

Про це у телеграмі повідомила патрульна поліція Волині.

Під час спілкування інспектори помітили у 24-річного чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння.

Огляд на стан сп’яніння на місці зупинки підтвердив — 0,70 проміле.

Крім того, інспектори з’ясували, що чоловік уже притягувався до відповідальності за керування в стані сп’яніння, був позбавлений права керування транспортними засобами та вчинив це правопорушення повторно.

На керманича патрульні склали адміністративні матеріали за:

- ч. 2 ст. 130 (Керування транспортними засобами в стані сп’яніння повторно протягом року);
- ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами);
- ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.
Під час комендантської години в Луцьку зловили п’яного скутериста

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Теги: патрульні, Луцьк
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