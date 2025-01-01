Луцькі патрульні серед ночі спинили п'яну як чіп водійку

Луцькі патрульні серед ночі спинили п'яну як чіп водійку
У середу, 4 червня, близько 1-ї години ночі, патрульні зупинили автомобіль Daewoo.

Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині у фейсбуці.

Під час спілкування інспектори помітили в 39-річної жінки ознаки алкогольного сп’яніння.

Водійка погодилася пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,27 проміле.

На кермувальницю патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Луцькі патрульні серед ночі спинили п'яну як чіп водійку


Луцькі патрульні серед ночі спинили п'яну як чіп водійку

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