У Луцьку відзначили військовослужбовців Нацгвардії

У Луцьку відзначили військовослужбовців Нацгвардії
З нагоди 31-ї річниці з дня створення військової частини 1141 Національної гвардії України голова Волинської ОВА Іван Рудницький відзначив військовослужбовців.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Понад три десятиліття особовий склад військової частини першим приходить на допомогу в надзвичайних ситуаціях, охороняє важливі об’єкти, підтримує правопорядок у містах і виконує бойові завдання на передовій, демонструючи силу, дисципліну та витримку", - зазначив він у дописі.

За особисту відданість службі, мужність і високий професіоналізм, Почесними грамотами Волинської обласної державної адміністрації нагороджено:

- Волоха Владислава Павловича,
- Дегтярьова Максима Віталійовича,
- Духаніна Дмитра Володимировича,
- Ісаєва Владислава Володимировича,
- Ничепорука Валентина Петровича.

Подяку голови Волинської обласної державної адміністрації було вручено молодшому сержанту Микиті Білозерцеву.


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