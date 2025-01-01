У Луцьку відзначили військовослужбовців Нацгвардії

Іван Рудницький відзначив військовослужбовців.



Про це він повідомив у своєму



"Понад три десятиліття особовий склад військової частини першим приходить на допомогу в надзвичайних ситуаціях, охороняє важливі об’єкти, підтримує правопорядок у містах і виконує бойові завдання на передовій, демонструючи силу, дисципліну та витримку", - зазначив він у дописі.



За особисту відданість службі, мужність і високий професіоналізм, Почесними грамотами Волинської обласної державної адміністрації нагороджено:



- Волоха Владислава Павловича,

- Дегтярьова Максима Віталійовича,

- Духаніна Дмитра Володимировича,

- Ісаєва Владислава Володимировича,

- Ничепорука Валентина Петровича.



Подяку голови Волинської обласної державної адміністрації було вручено молодшому сержанту Микиті Білозерцеву.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З нагоди 31-ї річниці з дня створення військової частини 1141 Національної гвардії України голова Волинської ОВАвідзначив військовослужбовців.Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі "Понад три десятиліття особовий склад військової частини першим приходить на допомогу в надзвичайних ситуаціях, охороняє важливі об’єкти, підтримує правопорядок у містах і виконує бойові завдання на передовій, демонструючи силу, дисципліну та витримку", - зазначив він у дописі.За особисту відданість службі, мужність і високий професіоналізм, Почесними грамотами Волинської обласної державної адміністрації нагороджено:- Волоха Владислава Павловича,- Дегтярьова Максима Віталійовича,- Духаніна Дмитра Володимировича,- Ісаєва Владислава Володимировича,- Ничепорука Валентина Петровича.Подяку голови Волинської обласної державної адміністрації було вручено молодшому сержанту Микиті Білозерцеву.

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