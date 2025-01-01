У Луцьку відзначили військовослужбовців Нацгвардії
Сьогодні, 15:35
З нагоди 31-ї річниці з дня створення військової частини 1141 Національної гвардії України голова Волинської ОВА Іван Рудницький відзначив військовослужбовців.
Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Понад три десятиліття особовий склад військової частини першим приходить на допомогу в надзвичайних ситуаціях, охороняє важливі об’єкти, підтримує правопорядок у містах і виконує бойові завдання на передовій, демонструючи силу, дисципліну та витримку", - зазначив він у дописі.
За особисту відданість службі, мужність і високий професіоналізм, Почесними грамотами Волинської обласної державної адміністрації нагороджено:
- Волоха Владислава Павловича,
- Дегтярьова Максима Віталійовича,
- Духаніна Дмитра Володимировича,
- Ісаєва Владислава Володимировича,
- Ничепорука Валентина Петровича.
Подяку голови Волинської обласної державної адміністрації було вручено молодшому сержанту Микиті Білозерцеву.
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Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Понад три десятиліття особовий склад військової частини першим приходить на допомогу в надзвичайних ситуаціях, охороняє важливі об’єкти, підтримує правопорядок у містах і виконує бойові завдання на передовій, демонструючи силу, дисципліну та витримку", - зазначив він у дописі.
За особисту відданість службі, мужність і високий професіоналізм, Почесними грамотами Волинської обласної державної адміністрації нагороджено:
- Волоха Владислава Павловича,
- Дегтярьова Максима Віталійовича,
- Духаніна Дмитра Володимировича,
- Ісаєва Владислава Володимировича,
- Ничепорука Валентина Петровича.
Подяку голови Волинської обласної державної адміністрації було вручено молодшому сержанту Микиті Білозерцеву.
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