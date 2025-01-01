На Камінь-Каширщині в ДТП травмувалася жінка





Про це повідомляє поліція Волині.



37-річний житель району, керуючи автомобілем ЗАЗ Deawoo, допустив зіткнення із легковиком Ford Fusion, за кермом якого перебував 51-річний житель цього ж району.



Внаслідок ДТП постраждала 39-річна пасажирка ЗАЗ Deawoo, її госпіталізували.



Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Любешівська у селі Грудки Камінь-Каширського району сталася ДТП з постраждалими.Про це повідомляє поліція Волині.37-річний житель району, керуючи автомобілем ЗАЗ Deawoo, допустив зіткнення із легковиком Ford Fusion, за кермом якого перебував 51-річний житель цього ж району.Внаслідок ДТП постраждала 39-річна пасажирка ЗАЗ Deawoo, її госпіталізували.Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Триває слідство.

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