У ковельській лікарні закривають відділення трансфузіології

У ковельській лікарні закривають відділення трансфузіології
З 4 червня у Ковельському міськрайонному територіальному медичному об’єднанні закривають відділення трансфузіології.

Про це розповів завідувач відділення трансфузії крові Мирослав Самчук, повідомляє Суспільне.

За його словами, упродовж року у відділенні заготовляли до 1500 літрів консервованої крові. З восьми людей, які працювали у відділені, залишаться чотири. Інших працівників працевлаштовують в інші відділення.

"30 травня 2024 року вийшла постанова Кабміну про ліцензування господарчої діяльності по заготівлі, переробці, зберіганню і реалізації компонентів крові й препаратів крові. І так як ми в лікарні проводимо трансфузійну допомогу хворим, то ми не підлягаємо ліцензуванню, — каже Мирослав Самчук. — Всі відділення по Україні, які займалися трансфузіями, переходять в центри крові".

Завідувач відділення додає: необхідну донорську кров до закладу будуть привозити з Луцька. Уже наразі склали прогнозовану щоденну, щотижневу та щомісячну потребу.

Мирослав Самчук
Мирослав Самчук



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