На Волині ботаніки виявили рослину, що їсть комах. ФОТО
Сьогодні, 13:21
На території національного природного парку "Прип'ять-Стохід" зафіксували деякі регіонально рідкісні для Волині рослини. Серед цієї флори помітили росичку круглолисту — рослину, що живиться комахами.
Про це пише Суспільне, посилаючись на слова старшого наукового співробітника нацпарку Юрія Корха.
Росичка круглолиста — багаторічна комахоїдна рослина, що "витягує" зі спійманих комах солі натрію, калію, магнію, фосфор і азот. Росте на сфагнових болотах, торфовищах.
Серед рідкісної флори помітили козельці українські, котрі перебувають на початку фази цвітіння, багатоніжку звичайну, кадило сарматське, де один з екземплярів пошкодив дикий кабан. Росичку зафіксували з неперетравленими рештками комахи.
Зі слів Юрія Корха, ці рослини перебувають під охороною на місцевому рівні та наразі є малопоширеними в області.
Також виявили місцезростання декількох рідкісних і зникаючих видів: пальчатокорінника травневого, гніздівки звичайної, зозулиних черевичків справжніх, зозулиних сліз яйцевидних. Ці види занесені до Червоної книги України.
Під час інвентаризації флори науковці зафіксували по декілька цих видів рослин, що локалізовані в одному місці. Такі природоохоронні заходи, додав Юрій Корх, у нацпарку "Прип'ять-Стохід" проводять двічі на рік.
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Про це пише Суспільне, посилаючись на слова старшого наукового співробітника нацпарку Юрія Корха.
Росичка круглолиста — багаторічна комахоїдна рослина, що "витягує" зі спійманих комах солі натрію, калію, магнію, фосфор і азот. Росте на сфагнових болотах, торфовищах.
Серед рідкісної флори помітили козельці українські, котрі перебувають на початку фази цвітіння, багатоніжку звичайну, кадило сарматське, де один з екземплярів пошкодив дикий кабан. Росичку зафіксували з неперетравленими рештками комахи.
Зі слів Юрія Корха, ці рослини перебувають під охороною на місцевому рівні та наразі є малопоширеними в області.
Також виявили місцезростання декількох рідкісних і зникаючих видів: пальчатокорінника травневого, гніздівки звичайної, зозулиних черевичків справжніх, зозулиних сліз яйцевидних. Ці види занесені до Червоної книги України.
Під час інвентаризації флори науковці зафіксували по декілька цих видів рослин, що локалізовані в одному місці. Такі природоохоронні заходи, додав Юрій Корх, у нацпарку "Прип'ять-Стохід" проводять двічі на рік.
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