Літня жінка потрапила під потяг на Ковельщині. ВІДЕО





Про це повідомляє поліція Волині на



Трагічний випадок трапився у вівторок, 3 червня, у селищі Голоби Ковельського району.



Пасажирський поїзд сполученням Запоріжжя – Ковель наїхав на 72-річну пенсіонерку, місцеву жительку, яка переходила залізничні колії.



Від отриманих травм жінка померла на місці.



Відповідне відео опублікували і у









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському районі 72-річна жінка загинула внаслідок наїзду потяга. Від отриманих травм вона померла на місці події.Про це повідомляє поліція Волині на сторінці у фейсбуці.Трагічний випадок трапився у вівторок, 3 червня, у селищі Голоби Ковельського району.Пасажирський поїзд сполученням Запоріжжя – Ковель наїхав на 72-річну пенсіонерку, місцеву жительку, яка переходила залізничні колії.Від отриманих травм жінка померла на місці.Відповідне відео опублікували і у телеграм-каналі Ковель медіа.

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