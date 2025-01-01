Літня жінка потрапила під потяг на Ковельщині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:43
У Ковельському районі 72-річна жінка загинула внаслідок наїзду потяга. Від отриманих травм вона померла на місці події.
Про це повідомляє поліція Волині на сторінці у фейсбуці.
Трагічний випадок трапився у вівторок, 3 червня, у селищі Голоби Ковельського району.
Пасажирський поїзд сполученням Запоріжжя – Ковель наїхав на 72-річну пенсіонерку, місцеву жительку, яка переходила залізничні колії.
Від отриманих травм жінка померла на місці.
Відповідне відео опублікували і у телеграм-каналі Ковель медіа.
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Про це повідомляє поліція Волині на сторінці у фейсбуці.
Трагічний випадок трапився у вівторок, 3 червня, у селищі Голоби Ковельського району.
Пасажирський поїзд сполученням Запоріжжя – Ковель наїхав на 72-річну пенсіонерку, місцеву жительку, яка переходила залізничні колії.
Від отриманих травм жінка померла на місці.
Відповідне відео опублікували і у телеграм-каналі Ковель медіа.
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