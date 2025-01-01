На митниці в Ягодині працюватиме мобільний сканер: що це таке?

На митниці в Ягодині працюватиме мобільний сканер: що це таке?
На пункті пропуску Ягодин, що на Волині, облаштують мобільну сканувальну систему. Вона дозволяє здійснювати огляд транспортних засобів і вантажів без їх відкриття.

Це значно скорочує час митного контролю і підвищує його ефективність, повідомляють на сторінці Державної митної служби України у фейсбуці.

На сьогодні всі новітні мобільні сканери, про поставку яких повідомлялося раніше, вже успішно пройшли фінальні випробування.

Їх розміщено у пунктах пропуску: "Порубне – Сірет" та "Орлівка – Ісакча" на кордоні з Румунією, "Ужгород – Вишнє Нємецьке" на кордоні зі Словаччиною, а також "Краківець — Корчова" і "Ягодин — Дорогуськ" на кордоні з Польщею, які є ключовими напрямками українського експорту до країн ЄС.

Разом з розгортанням обладнання активно реалізується програма професійної підготовки персоналу, розроблена з урахуванням найкращих міжнародних практик. Посадових осіб навчають роботі з новими скануючими системами з акцентом на технічні можливості обладнання, принципи інтерпретації зображень, виявлення ризиків та оперативне реагування на можливі загрози.

"Особливу увагу приділено підготовці тренерів — досвідчених фахівців, які після проходження розширеного курсу самі зможуть проводити навчання операторів. Це дозволить забезпечити безперервний процес підвищення кваліфікації персоналу на місцях та оперативне реагування на зміни кадрового складу", — йдеться в дописі.

На митниці в Ягодині працюватиме мобільний сканер: що це таке?


На митниці в Ягодині працюватиме мобільний сканер: що це таке?


На митниці в Ягодині працюватиме мобільний сканер: що це таке?

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