У центрі Луцька створюють новий мурал на честь трьох загиблих воїнів, чиї тіла залишилися на полі бою

Михайла Сакіра (позивний «Майкл»), Володимира Кота (позивний «Кот») та Родіона Савчука (позивний «Койот»).



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Після ворожого мінометного обстрілу 19 липня 2023 року на Куп’янському напрямку, тіла хлопців разом із іншими побратимами залишилися на тимчасово окупованій території. Через інтенсивні бойові дії та складну ситуацію на фронті, евакуація загиблих була неможливою. Як розповідали їхні рідні та друзі, нині вони вважаються зниклими безвісти, адже поки не повернуть їх тіла – визнати воїнів полеглими неможливо.



Цей болісний факт став ще одним свідченням жорстокості війни та глибокої ціни, яку платить Україна за свою свободу. Мурал на проспекті Волі в Луцьку – це не лише данина пам’яті, а й символ незламності духу та нагадування про обов’язок пам’ятати кожного, хто віддав життя за Батьківщину.





Над створенням настінного розпису працює творча група з Харкова «Kailas-V», які займаються розписами на стінах та фасадах. З її керівницею Яною Волк поспілкувався волонтер та блогер Артем Приходько.



«У нас велика група, працюють і хлопці, і дівчата. На цей мурал нас покликали вже тоді, коли була розроблена концепція луцьким митцем і нам вона дуже сподобалась. А ми додали постаті із свого боку. Плюс замовник просив, щоб ми зробили тризуб. На муралі зображені три хлопці з Луцька, які загинули на фронті, вони потрапили в пастку і їх тіла досі звідти не забрали», – розповіла про концепцію муралу дівчина.



Щодо часу створення муралу митці зазначають – все залежить від погоди, але якщо все складеться, то вже через тиждень лучани зможуть побачити новий мурал у центрі Луцька.



@artprykhodko @Kailas-V ♬ оригінальний звук - Артем Приходько

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