На Волині вісім команд українських захисників зіграють у футбол





Про це повідомили на



Міністерство у справах ветеранів України спільно з Українською асоціацією футболу зініціювали проведення першого турніру з футболу «Турнір Захисників», груповий етап дивізіону «Захід» якого відбудеться 7-8 червня 2025 року на території Боратинської сільської та Луцької міської територіальної громади.



«Турнір має на меті вшанування українських захисників, підтримку ветеранів війни, популяризацію спорту та зміцнення соціальної згуртованості», — зазначають у дописі.



За підтримки Луцької міської ради та соціально-відповідального бізнесу 8 найсильніших команд візьмуть участь у «Турнірі Захисників», які на першому етапі будуть розподілені на дві групи по 4 команди, перші дві команди групи зіграють та визначать між собою переможця дивізіону «Захід».



Список учасників:



- ФК «Хрестоносці» м. Луцьк

- ФК «Магістр» м. Рівне

- ФК «Прикарпаття» НГУ м. Івано-Франківськ

- ФК «Галицькі Леви» м. Львів

- ФК «Буковинська» Січ м. Чернівці

- ФК «Незламні Духом» м. Тернопіль

- ФК «Закарпатські ведмеді» збірна Закарпатської області

- ФК «6 прикордонний Волинський загін» м. Луцьк



«Це більше, ніж гра — це сила команди, дух братерства та незламного духу захисника!» — зазначають організатори.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Усіх охочих запрошують на грандіозну футбольну подію — Турнір Захисників Дивізіону Захід.Про це повідомили на сторінці Луцької міської ради у фейсбуці.Міністерство у справах ветеранів України спільно з Українською асоціацією футболу зініціювали проведення першого турніру з футболу «Турнір Захисників», груповий етап дивізіону «Захід» якого відбудеться 7-8 червня 2025 року на території Боратинської сільської та Луцької міської територіальної громади.«Турнір має на меті вшанування українських захисників, підтримку ветеранів війни, популяризацію спорту та зміцнення соціальної згуртованості», — зазначають у дописі.За підтримки Луцької міської ради та соціально-відповідального бізнесу 8 найсильніших команд візьмуть участь у «Турнірі Захисників», які на першому етапі будуть розподілені на дві групи по 4 команди, перші дві команди групи зіграють та визначать між собою переможця дивізіону «Захід».Список учасників:- ФК «Хрестоносці» м. Луцьк- ФК «Магістр» м. Рівне- ФК «Прикарпаття» НГУ м. Івано-Франківськ- ФК «Галицькі Леви» м. Львів- ФК «Буковинська» Січ м. Чернівці- ФК «Незламні Духом» м. Тернопіль- ФК «Закарпатські ведмеді» збірна Закарпатської області- ФК «6 прикордонний Волинський загін» м. Луцьк«Це більше, ніж гра — це сила команди, дух братерства та незламного духу захисника!» — зазначають організатори.

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