На Волині вісім команд українських захисників зіграють у футбол
Сьогодні, 10:11
Усіх охочих запрошують на грандіозну футбольну подію — Турнір Захисників Дивізіону Захід.
Про це повідомили на сторінці Луцької міської ради у фейсбуці.
Міністерство у справах ветеранів України спільно з Українською асоціацією футболу зініціювали проведення першого турніру з футболу «Турнір Захисників», груповий етап дивізіону «Захід» якого відбудеться 7-8 червня 2025 року на території Боратинської сільської та Луцької міської територіальної громади.
«Турнір має на меті вшанування українських захисників, підтримку ветеранів війни, популяризацію спорту та зміцнення соціальної згуртованості», — зазначають у дописі.
За підтримки Луцької міської ради та соціально-відповідального бізнесу 8 найсильніших команд візьмуть участь у «Турнірі Захисників», які на першому етапі будуть розподілені на дві групи по 4 команди, перші дві команди групи зіграють та визначать між собою переможця дивізіону «Захід».
Список учасників:
- ФК «Хрестоносці» м. Луцьк
- ФК «Магістр» м. Рівне
- ФК «Прикарпаття» НГУ м. Івано-Франківськ
- ФК «Галицькі Леви» м. Львів
- ФК «Буковинська» Січ м. Чернівці
- ФК «Незламні Духом» м. Тернопіль
- ФК «Закарпатські ведмеді» збірна Закарпатської області
- ФК «6 прикордонний Волинський загін» м. Луцьк
«Це більше, ніж гра — це сила команди, дух братерства та незламного духу захисника!» — зазначають організатори.
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Про це повідомили на сторінці Луцької міської ради у фейсбуці.
Міністерство у справах ветеранів України спільно з Українською асоціацією футболу зініціювали проведення першого турніру з футболу «Турнір Захисників», груповий етап дивізіону «Захід» якого відбудеться 7-8 червня 2025 року на території Боратинської сільської та Луцької міської територіальної громади.
«Турнір має на меті вшанування українських захисників, підтримку ветеранів війни, популяризацію спорту та зміцнення соціальної згуртованості», — зазначають у дописі.
За підтримки Луцької міської ради та соціально-відповідального бізнесу 8 найсильніших команд візьмуть участь у «Турнірі Захисників», які на першому етапі будуть розподілені на дві групи по 4 команди, перші дві команди групи зіграють та визначать між собою переможця дивізіону «Захід».
Список учасників:
- ФК «Хрестоносці» м. Луцьк
- ФК «Магістр» м. Рівне
- ФК «Прикарпаття» НГУ м. Івано-Франківськ
- ФК «Галицькі Леви» м. Львів
- ФК «Буковинська» Січ м. Чернівці
- ФК «Незламні Духом» м. Тернопіль
- ФК «Закарпатські ведмеді» збірна Закарпатської області
- ФК «6 прикордонний Волинський загін» м. Луцьк
«Це більше, ніж гра — це сила команди, дух братерства та незламного духу захисника!» — зазначають організатори.
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