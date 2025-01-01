4 червня — День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії росії





За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення внаслідок російських атак загинула 631 дитина, ще 1971 отримала поранення.



Найбільше постраждалих зафіксовано в Донецькій області, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Київській, Сумській, Миколаївській.



День памʼяті був запроваджений постановою Верховної Ради України 1 червня 2021 року та приурочений до Міжнародного дня дітей — безневинних жертв агресії, який відзначається 4 червня згідно з рішенням Генеральної асамблеї ООН від 1982 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 4 червня, в Україні вшановують День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації.За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення внаслідок російських атак загинула 631 дитина, ще 1971 отримала поранення.Найбільше постраждалих зафіксовано в Донецькій області, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Київській, Сумській, Миколаївській.День памʼяті був запроваджений постановою Верховної Ради України 1 червня 2021 року та приурочений до Міжнародного дня дітей — безневинних жертв агресії, який відзначається 4 червня згідно з рішенням Генеральної асамблеї ООН від 1982 року.

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