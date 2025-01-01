Магія світла: у Луцьку облаштують парк ліхтарів
Сьогодні, 09:35
У Луцьку 14 червня відкривається світлова виставка «Магія світла», яку на Волинь привезе організація «Парк Ліхтарів» з Рівного.
Про це йдеться на сторінці організаторів у фейсбуці.
Діятиме виставка у парку імені Лесі Українки. На території встановлять ілюмінаційні фігури висотою до семи метрів, створять зони відпочинку та інтерактивні інсталяції.
«Десятки тисяч ліхтариків перетворять вечірнє місто в справжню казку», — зазначають організатори.
Виставка працюватиме щодня з 20:00 до 22:30. Триватиме вона до 10 серпня. З пʼятниці по неділю проводитимуться світлові та вогняні шоу.
У будні дні вартість квитка становить 200 гривень для дорослих і 100 гривень для дітей віком від 3 до 12 років. У вихідні, святкові дні та під час розширеної шоу-програми (з пʼятниці по неділю) вартість квитка для дорослих становить 300 гривень, для дітей — 200 гривень.
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Про це йдеться на сторінці організаторів у фейсбуці.
Діятиме виставка у парку імені Лесі Українки. На території встановлять ілюмінаційні фігури висотою до семи метрів, створять зони відпочинку та інтерактивні інсталяції.
«Десятки тисяч ліхтариків перетворять вечірнє місто в справжню казку», — зазначають організатори.
Виставка працюватиме щодня з 20:00 до 22:30. Триватиме вона до 10 серпня. З пʼятниці по неділю проводитимуться світлові та вогняні шоу.
У будні дні вартість квитка становить 200 гривень для дорослих і 100 гривень для дітей віком від 3 до 12 років. У вихідні, святкові дні та під час розширеної шоу-програми (з пʼятниці по неділю) вартість квитка для дорослих становить 300 гривень, для дітей — 200 гривень.
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