Магія світла: у Луцьку облаштують парк ліхтарів

Магія світла: у Луцьку облаштують парк ліхтарів
У Луцьку 14 червня відкривається світлова виставка «Магія світла», яку на Волинь привезе організація «Парк Ліхтарів» з Рівного.

Про це йдеться на сторінці організаторів у фейсбуці.

Діятиме виставка у парку імені Лесі Українки. На території встановлять ілюмінаційні фігури висотою до семи метрів, створять зони відпочинку та інтерактивні інсталяції.

«Десятки тисяч ліхтариків перетворять вечірнє місто в справжню казку», — зазначають організатори.

Виставка працюватиме щодня з 20:00 до 22:30. Триватиме вона до 10 серпня. З пʼятниці по неділю проводитимуться світлові та вогняні шоу.

У будні дні вартість квитка становить 200 гривень для дорослих і 100 гривень для дітей віком від 3 до 12 років. У вихідні, святкові дні та під час розширеної шоу-програми (з пʼятниці по неділю) вартість квитка для дорослих становить 300 гривень, для дітей — 200 гривень.

Магія світла: у Луцьку облаштують парк ліхтарів



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