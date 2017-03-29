Сільський вчитель створив перший на Волині дендропарк. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
В селі Галинівка Оваднівської громади ще кілька років тому біля місцевої школи була занедбана територія. Проте тутешній вчитель трудового навчання Ростислав Задерей спільно з однодумцями вирішив це змінити.
Так з'явився перший дендропарк на Волині. Про це йдеться у сюжеті телеканалу Конкурент.
Начальниця гуманітарного відділу Оваднівської сільської ради Тетяна Іващенко розповіла, що спершу була ідея насадити дерева, щоб окультурити територію для того, аби діти мали змогу тут проводити заняття.
Допоміг із реалізацією ідеї місцевий лісгосп, працівники якого надали для посадки екзотичні дерева. У перший рік у дендропарку висадили багато рідкісних дерев, та, на жаль, більшість з них вимерзли. Через аномальну холодну весну майже усі екзотичні рослини не прижились.
Наразі у дендропарку близько 100 дерев. Серед колекції рідкісних дерев – павловнія, багряник, магнолія. Великий вибір хвойних дерев. Є також фруктові – яблуні, черешні, груші.
Серед цього різноманіття насаджень дітям часто проводять уроки біології.
Нещодавно у парку навіть збудували будиночок для учнів, який назвали «зеленим класом».
Доглядом за парком в основному займається Ростислав Михайлович. Одначе запевняє, що усі охоче долучаються з допомогою, адже для місцевих мешканців дендропарк став справжньою гордістю та візитною карткою їх села.
Детальніше у сюжеті.
Так з'явився перший дендропарк на Волині. Про це йдеться у сюжеті телеканалу Конкурент.
Начальниця гуманітарного відділу Оваднівської сільської ради Тетяна Іващенко розповіла, що спершу була ідея насадити дерева, щоб окультурити територію для того, аби діти мали змогу тут проводити заняття.
Допоміг із реалізацією ідеї місцевий лісгосп, працівники якого надали для посадки екзотичні дерева. У перший рік у дендропарку висадили багато рідкісних дерев, та, на жаль, більшість з них вимерзли. Через аномальну холодну весну майже усі екзотичні рослини не прижились.
Наразі у дендропарку близько 100 дерев. Серед колекції рідкісних дерев – павловнія, багряник, магнолія. Великий вибір хвойних дерев. Є також фруктові – яблуні, черешні, груші.
Серед цього різноманіття насаджень дітям часто проводять уроки біології.
Нещодавно у парку навіть збудували будиночок для учнів, який назвали «зеленим класом».
Доглядом за парком в основному займається Ростислав Михайлович. Одначе запевняє, що усі охоче долучаються з допомогою, адже для місцевих мешканців дендропарк став справжньою гордістю та візитною карткою їх села.
Детальніше у сюжеті.