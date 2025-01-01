У Луцьку відновив роботу безплатний розмовний клуб англійської мови. ФОТО

Інформаційно-ресурсний центр “Вікно в Америку” у Луцьку відновив заняття англійської мови після трирічної перерви.Понад місяць у Волинській обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки відбуваються зустрічі безплатного розмовного клубу Speaking Club, - про це повідомляєБільшість учасників — переселенці, які прагнуть знайти друзів, адаптуватися та впевненіше почуватися в новому середовищі, розповіла Суспільному координаторка центруОдна з відвідувачок клубу. У перший день повномасштабної війни вона виїхала з Києва до Луцька.“Англійська мені потрібна, бо діти та внук проживають в Канаді. Невістка відправила мене на курси, сказала, щоб я йшла, бо не буду розуміти свого внука. Це стало для мене сильною мотивацією вивчати іноземну”, — розповіла Наталія Пагуба.Найбільше їй подобається, що у клубі можна попрактикувати спілкування англійською на повсякденні теми, що знадобиться у розмові з ріднею, яка живе закордоном.Її колега по навчаннюприбула до Луцька три роки тому з Донецької області. Жінка вважає, що не варто сидіти на місці, а розвивати свої здібності та навички, знати декілька мов. Спочатку Ірина Анікієва вивчала англійську самостійно через інтернет, а потім доєдналася до Speaking club.“Після першого заняття я вирішила, що ні, більше не прийду. Мені здавалося, що я не дуже обізнана в англійській мові. Та потім подумала: спробую ще раз. Мені настільки сподобалася дружня атмосфера, що я вирішила продовжувати сюди ходити”, — сказала Ірина Анікієва.Як розповіла координаторка центру, за перший тиждень від анонсу про відкриття клубу, отримала майже 40 реєстрацій. Щоб заняття проходили комфортно і кожен мав змогу попрактикуватися у розмові іноземною мовою, створили дві окремі групи — для початкового рівня та для середнього й вище."У нас є такі формати: розігрів – знімаємо мовний бар’єр і налаштовуємось на розмову; говоримо про себе; працюємо з текстами та у пропуски вставляємо відповідні слова. Після кожного заняття відвідувачі отримують домашні завдання", — сказала Тетяна Ревенок.Вікових обмежень для учасників клубу немає. У групах є люди від 12 до 62 років.Заняття проводить студентка четвертого курсу факультету іноземної філології ВНУ імені Лесі Українки. Перед викладанням у центрі “Вікно в Америку” вона волонтерила у подібних проєктах. Каже: для неї це шлях до майбутнього професійного росту і спосіб познайомитися з новими людьми.“Як мінімум це дуже цікавий досвід. У клуби приходять люди абсолютно різних професій, вікових категорій. Під час навчання, спостерігаєш, як вони зближуються”, — зазначилаЗі слів викладачки клубу, найкращий результат для учасників дають вправи на спілкування та переказ текстів.Координаторка центру “Вікно в Америку” Тетяна Ревенок у майбутньому хоче додати формат онлайн-занять. Також у планах наприкінці червня відкрити кіноклуб, у межах якого учасники зможуть переглядати та обговорювати фільми англійською.Інформаційно-ресурсний центр “Вікно в Америку” — проєкт Посольства США в Україні, створений на основі партнерства між американським урядом та українськими обласними бібліотеками.