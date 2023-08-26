На Волині виявили рослину, яка їсть комах. ФОТО

На Волині виявили рослину, яка їсть комах. ФОТО
На території національного природного парку "Прип'ять-Стохід" зафіксували деякі регіонально рідкісні для Волині рослини. Серед цієї флори помітили росичку круглолисту — рослину, що живиться комахами.

Про це розповів старший науковий співробітник нацпарку Юрій Корх, - пише Суспільне.

Росичка круглолиста — багаторічна комахоїдна рослина, що "витягує" зі спійманих комах солі натрію, калію, магнію, фосфор і азот. Росте на сфагнових болотах, торфовищах.
На Волині виявили рослину, яка їсть комах. ФОТО


Серед рідкісної флори помітили козельці українські, котрі перебувають на початку фази цвітіння, багатоніжку звичайну, кадило сарматське, де один з екземплярів пошкодив дикий кабан. Росичку зафіксували з неперетравленими рештками комахи.

Зі слів Юрія Корха, ці рослини перебувають під охороною на місцевому рівні та наразі є малопоширеними в області.

Також виявили місцезростання декількох рідкісних і зникаючих видів: пальчатокорінника травневого, гніздівки звичайної, зозулиних черевичків справжніх, зозулиних сліз яйцевидних. Ці види занесені до Червоної книги України.
На Волині виявили рослину, яка їсть комах. ФОТО

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Теги: Волинь, флора, фауна, нацпарк Прип'ять-Стохід
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