На Волині виявили рослину, яка їсть комах. ФОТО





Про це розповів старший науковий співробітник нацпарку Юрій Корх, - пише

Росичка круглолиста — багаторічна комахоїдна рослина, що "витягує" зі спійманих комах солі натрію, калію, магнію, фосфор і азот. Росте на сфагнових болотах, торфовищах.



Серед рідкісної флори помітили козельці українські, котрі перебувають на початку фази цвітіння, багатоніжку звичайну, кадило сарматське, де один з екземплярів пошкодив дикий кабан. Росичку зафіксували з неперетравленими рештками комахи.



Зі слів Юрія Корха, ці рослини перебувають під охороною на місцевому рівні та наразі є малопоширеними в області.



Також виявили місцезростання декількох рідкісних і зникаючих видів: пальчатокорінника травневого, гніздівки звичайної, зозулиних черевичків справжніх, зозулиних сліз яйцевидних. Ці види занесені до Червоної книги України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території національного природного парку "Прип'ять-Стохід" зафіксували деякі регіонально рідкісні для Волині рослини. Серед цієї флори помітили росичку круглолисту — рослину, що живиться комахами.Про це розповів старший науковий співробітник нацпарку, - пише Суспільне.

Росичка круглолиста — багаторічна комахоїдна рослина, що "витягує" зі спійманих комах солі натрію, калію, магнію, фосфор і азот. Росте на сфагнових болотах, торфовищах.Серед рідкісної флори помітили козельці українські, котрі перебувають на початку фази цвітіння, багатоніжку звичайну, кадило сарматське, де один з екземплярів пошкодив дикий кабан. Росичку зафіксували з неперетравленими рештками комахи.Зі слів Юрія Корха, ці рослини перебувають під охороною на місцевому рівні та наразі є малопоширеними в області.Також виявили місцезростання декількох рідкісних і зникаючих видів: пальчатокорінника травневого, гніздівки звичайної, зозулиних черевичків справжніх, зозулиних сліз яйцевидних. Ці види занесені до Червоної книги України.

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