На Волині у недобросовісного орендаря хочуть забрати понад 90 гектарів землі

На Волині у недобросовісного орендаря хочуть забрати понад 90 гектарів землі
Прокуратура наполягає на поверненні недобросовісним орендарем на Ковельщині громаді земельних ділянок площею понад 90 га.

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Ковельська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду області з позовом в інтересах держави в особі Заболоттівської селищної ради до господарського товариства, аби повернути громаді земельні ділянки, за які орендар систематично не сплачував орендну плату.

Прокурори встановили, що упродовж 2016-2018 років суб'єкт господарювання уклав три договори оренди земельних ділянок площею понад 90 гектарів для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Проте згодом орендар заборгував понад 200 тисяч гривень орендної плати, які податкова інспекція стягувала з нього в судовому порядку.

Прокурори в суді наполягатимуть на розірвані договорів оренди й поверненні земельних ділянок громаді.

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Теги: Волинь, земля, прокуратура, сільське господарство, Ковельщина, борг
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