Скільки кредитів від держави отримали волинські аграрії у 2025 році





Про це повідомили у департаменті агропромислового розвитку Волинської ОВА.



За державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» 174 підприємства профінансовано на понад 1млрд грн.



Державна програма «5-7-9%» – один із найефективніших інструментів підтримки бізнесу. Уряд компенсує частину ринкової ставки, а підприємець платить лише 5, 7 або 9 відсотків річних. Пільгове фінансування агровиробників спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку 2025 року 354 волинські агропідприємства одержали майже 2 млрд грн банківських кредитів на розвиток.Про це повідомили у департаменті агропромислового розвитку Волинської ОВА.За державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» 174 підприємства профінансовано на понад 1млрд грн.Державна програма «5-7-9%» – один із найефективніших інструментів підтримки бізнесу. Уряд компенсує частину ринкової ставки, а підприємець платить лише 5, 7 або 9 відсотків річних. Пільгове фінансування агровиробників спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн гривень.

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