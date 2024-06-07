Скільки кредитів від держави отримали волинські аграрії у 2025 році
Сьогодні, 05:28
З початку 2025 року 354 волинські агропідприємства одержали майже 2 млрд грн банківських кредитів на розвиток.
Про це повідомили у департаменті агропромислового розвитку Волинської ОВА.
За державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» 174 підприємства профінансовано на понад 1млрд грн.
Державна програма «5-7-9%» – один із найефективніших інструментів підтримки бізнесу. Уряд компенсує частину ринкової ставки, а підприємець платить лише 5, 7 або 9 відсотків річних. Пільгове фінансування агровиробників спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн гривень.
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Про це повідомили у департаменті агропромислового розвитку Волинської ОВА.
За державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» 174 підприємства профінансовано на понад 1млрд грн.
Державна програма «5-7-9%» – один із найефективніших інструментів підтримки бізнесу. Уряд компенсує частину ринкової ставки, а підприємець платить лише 5, 7 або 9 відсотків річних. Пільгове фінансування агровиробників спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн гривень.
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