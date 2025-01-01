4 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 4 червня, у світі відзначають Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії, Міжнародний день боротьби з карієсом, Міжнародний день спойлеру.
Сьогодні відзначають день народження програмна директорка 12 Каналу Юлія Романюк (на фото) та колишній помічник Луцького міського голови та екскерівник апарату Волинської ОДА Богдан Гончарук.
Вітаємо їх, а також іменинників – усіх, хто носить імена Іван, Назар, Петро, Софія, Марія, Марфа.
Бажаємо міцного здоров’я, достатку, благополуччя.
4 червня місто Любомль відзначає 730-річчя від дня першої писемної згадки про нього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Сьогодні відзначають день народження програмна директорка 12 Каналу Юлія Романюк (на фото) та колишній помічник Луцького міського голови та екскерівник апарату Волинської ОДА Богдан Гончарук.
Вітаємо їх, а також іменинників – усіх, хто носить імена Іван, Назар, Петро, Софія, Марія, Марфа.
Бажаємо міцного здоров’я, достатку, благополуччя.
4 червня місто Любомль відзначає 730-річчя від дня першої писемної згадки про нього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
4 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський змінив командувачів ДШВ та Сил безпілотних систем
03 червня, 23:19
Комерційне скління: сучасні архітектурні рішення для бізнесу
03 червня, 22:48
На війні загинув волинянин Анатолій Сергійчук
03 червня, 22:27
Волинські прокурори добилися 5,6 мільйона штрафу від постачальника неякісних бронежилетів і касок
03 червня, 21:57