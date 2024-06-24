Зеленський змінив командувачів ДШВ та Сил безпілотних систем

Володимир Зеленський 3 червня змінив командувачів Сил безпілотних систем ЗСУ та Десантно-штурмових військ. Очільником Сил безпілотних систем став Роберт Бровді (Мадяр), а ДШВ – Олег Апостол (Формоза).





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"Погоджено призначення Олега Апостола командувачем ДШВ, а Роберта Бровді командувачем Сил безпілотних систем. Це теж більше зосередження на бойових питаннях, успішний досвід найкращих бригад має бути масштабований", - сказав Зеленський.



Вадима Сухаревського, який очолював сили безпілотних систем, призначили заступником Командувача оперативного командування "Схід". Його задачею Зеленський назвав модернізацію цього командування.



А Ігоря Скибюка, який був командувачем ДШВ, призначили заступником начальника Генштабу.



За підсумками одного року на посаді Сухаревський написав, що пишається тим, що очолював СБС у перший, найскладніший рік їх становлення.



Водночас він додав, що на цьому етапі його бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом: "Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі".



Міністр оборони додав, що досвід роботи Бровді (Мадяра) з однією з найкращих бригад має бути масштабований на все командування СБС, а Сухаревський має модернізувати командування "Сході", впроваджуючи нові підходи і зміни.



Бровді (Мадяр) до війни був бізнесменом, займався зернотрейдингом. Його окремий підрозділ БПлА пройшов шлях від роти (2022 рік) до бригади (2024 рік). У 2025 році засновнику підрозділу ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" Роберту Бровді присвоїли звання Героя України.



Полковник Олег Апостол (Формоза) є командиром 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ. Його бригада буда однією із тих, хто здійснював Курську операцію. У 2024 році Апостола призначили заступником головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент3 червня змінив командувачів Сил безпілотних систем ЗСУ та Десантно-штурмових військ. Очільником Сил безпілотних систем став, а ДШВ –Про це пише "Українська правда" , з посилання м на відеозвернення Зеленського, укази президента, Сили безпілотних систем ЗСУ, глава Міноборони Рустем Умєров."Погоджено призначення Олега Апостола командувачем ДШВ, а Роберта Бровді командувачем Сил безпілотних систем. Це теж більше зосередження на бойових питаннях, успішний досвід найкращих бригад має бути масштабований", - сказав Зеленський., який очолював сили безпілотних систем, призначили заступником Командувача оперативного командування "Схід". Його задачею Зеленський назвав модернізацію цього командування., який був командувачем ДШВ, призначили заступником начальника Генштабу.За підсумками одного року на посаді Сухаревський написав, що пишається тим, що очолював СБС у перший, найскладніший рік їх становлення.Водночас він додав, що на цьому етапі його бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом: "Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі".Міністр оборони додав, що досвід роботи Бровді (Мадяра) з однією з найкращих бригад має бути масштабований на все командування СБС, а Сухаревський має модернізувати командування "Сході", впроваджуючи нові підходи і зміни.Бровді (Мадяр) до війни був бізнесменом, займався зернотрейдингом. Його окремий підрозділ БПлА пройшов шлях від роти (2022 рік) до бригади (2024 рік). У 2025 році засновнику підрозділу ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" Роберту Бровді присвоїли звання Героя України.Полковник Олег Апостол (Формоза) є командиром 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ. Його бригада буда однією із тих, хто здійснював Курську операцію. У 2024 році Апостола призначили заступником головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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