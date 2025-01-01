На війні загинув волинянин Анатолій Сергійчук
Сьогодні, 22:27
На Волинь та у Маневицьку громаду надійшла сумна звістка про загибель на війні воїна-краянина.
Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
"Підтвердилася інформація про загибель 51-річного жителя села Градиськ Сергійчука Анатолія Олексійовича. Тривалий час доля солдата була невідома. І лише зараз з'ясувалося, що помічник стрільця-гранатометника загинув 5 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області", - написав очільник громади.
У загиблого воїна залишилися дружина Тетяна Володимирівна, сестра Валентина Олексіївна.
Про зустріч полеглого воїна на рідній Маневиччині повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
"Підтвердилася інформація про загибель 51-річного жителя села Градиськ Сергійчука Анатолія Олексійовича. Тривалий час доля солдата була невідома. І лише зараз з'ясувалося, що помічник стрільця-гранатометника загинув 5 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області", - написав очільник громади.
У загиблого воїна залишилися дружина Тетяна Володимирівна, сестра Валентина Олексіївна.
Про зустріч полеглого воїна на рідній Маневиччині повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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