На війні загинув волинянин Анатолій Сергійчук

На війні загинув волинянин Анатолій Сергійчук
На Волинь та у Маневицьку громаду надійшла сумна звістка про загибель на війні воїна-краянина.

Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

"Підтвердилася інформація про загибель 51-річного жителя села Градиськ Сергійчука Анатолія Олексійовича. Тривалий час доля солдата була невідома. І лише зараз з'ясувалося, що помічник стрільця-гранатометника загинув 5 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області", - написав очільник громади.

У загиблого воїна залишилися дружина Тетяна Володимирівна, сестра Валентина Олексіївна.

Про зустріч полеглого воїна на рідній Маневиччині повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Маневичі, Градиськ, Анатолій Сергійчук, втрата, смерть, загибель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Комерційне скління: сучасні архітектурні рішення для бізнесу
Сьогодні, 22:48
На війні загинув волинянин Анатолій Сергійчук
Сьогодні, 22:27
Волинські прокурори добилися 5,6 мільйона штрафу від постачальника неякісних бронежилетів і касок
Сьогодні, 21:57
Види безшовних труб і технології їх виготовлення
Сьогодні, 21:45
БПЛА, макети зброї, манекени: у школі на Волині відкрили спеціальний кабінет для викладання Захисту України
Сьогодні, 21:18
Схожі новини
8 місяців був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Олега Городюка 8 місяців був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Олега Городюка
20 березня, 08:25
На Харківщині загинув штаб-сержант із Волині Сергій Остапишин На Харківщині загинув штаб-сержант із Волині Сергій Остапишин
16 травня, 22:34
Понад 9 місяців був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Петра Яскича Понад 9 місяців був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Петра Яскича
13 травня, 01:15
На Донеччині загинув воїн з Волині Володимир Мельник На Донеччині загинув воїн з Волині Володимир Мельник
30 квітня, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Комерційне скління: сучасні архітектурні рішення для бізнесу
Сьогодні, 22:48
 0
На війні загинув волинянин Анатолій Сергійчук
Сьогодні, 22:27
 0
Волинські прокурори добилися 5,6 мільйона штрафу від постачальника неякісних бронежилетів і касок
Сьогодні, 21:57
 0
Види безшовних труб і технології їх виготовлення
Сьогодні, 21:45
 0
БПЛА, макети зброї, манекени: у школі на Волині відкрили спеціальний кабінет для викладання Захисту України
Сьогодні, 21:18
 0
Медіа
відео
1/8