На війні загинув волинянин Анатолій Сергійчук

На Волинь та у Маневицьку громаду надійшла сумна звістка про загибель на війні воїна-краянина.Про це повідомив Маневицький селищний голова"Підтвердилася інформація про загибель 51-річного жителя села Градиськ. Тривалий час доля солдата була невідома. І лише зараз з'ясувалося, що помічник стрільця-гранатометника загинув 5 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області", - написав очільник громади.У загиблого воїна залишилися дружина Тетяна Володимирівна, сестра Валентина Олексіївна.Про зустріч полеглого воїна на рідній Маневиччині повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.