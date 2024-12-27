Волинські прокурори добилися 5,6 мільйона штрафу від постачальника неякісних бронежилетів і касок

Волинські прокурори добилися 5,6 мільйона штрафу від постачальника неякісних бронежилетів і касок
Представники Волинської обласної прокуратури домоглися, щоб один із суб'єктів господарювання заплатив 5,6 мільйона гривень штрафу за постачання неякісної військової амуніції для ЗСУ.

Про це повідомляють на сайті Волинської обласної прокуратури.

На виконання рішення Господарського суду міста Києва, яким задоволено позов Волинської обласної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної державної (військової) адміністрації, суб'єкт господарювання сплатив штраф у розмірі понад 5,6 мільйона гривень за поставку неякісних бронежилетів і бойових шоломів для забезпечення Збройних сил України.

Нагадаємо, прокурори з’ясували, що у березні 2022 року Управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Волинської обласної державної (військової) адміністрації уклало з господарським товариством два контракти про поставку спеціальних засобів індивідуального захисту військового спрямування, загальна вартість яких становила більше 28 мільйонів гривень.

При цьому, приватний контрагент поставив бронежилети та шоломи, які не відповідали вимогам державних стандартів та не могли бути використаними для індивідуального захисту військовослужбовців.

За втручання прокуратури з товариства стягнуто понад 5,6 млн грн штрафу за такі дії.

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Теги: Волинь, військова амуніція, штраф, гроші, замовлення, ЗСУ, брак
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