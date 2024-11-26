БПЛА, макети зброї, манекени: у школі на Волині відкрили спеціальний кабінет для викладання Захисту України

БПЛА, макети зброї, манекени: у школі на Волині відкрили спеціальний кабінет для викладання Захисту України
Предмет Захист України у школах Ківерцівської громади тепер викладатимуть у спеціально обладнаному класі.

Про це повідомляє InsaiderMedia.

Міська влада закупила для школярів нові макети зброї, манекени і навіть комплекти БПЛА.

В одній зі шкіл міста Ківерці є нові манекени для навчання наданню домедичної допомоги, і масогабаритні моделі зброї, макети різних видів боєприпасів, 6 комплектів навчальних дронів і власний лазерний стрілецький тир. На придбання усіх необхідних засобів та облаштування кабінету витратили близько півтора мільйона освітньої субвенції.

Детальніше - дивіться у відео:


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ківерці, Волинь, війна, освіта, школа, Захист України
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські прокурори добилися 5,6 мільйона штрафу від постачальника неякісних бронежилетів і касок
Сьогодні, 21:57
Види безшовних труб і технології їх виготовлення
Сьогодні, 21:45
БПЛА, макети зброї, манекени: у школі на Волині відкрили спеціальний кабінет для викладання Захисту України
Сьогодні, 21:18
У Луцьку водій Volkswagen «зніс» електричний стовп. ФОТО
Сьогодні, 20:39
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 червня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
В ліцеї на Волині востаннє випустили одинадцятикласників. ВІДЕО В ліцеї на Волині востаннє випустили одинадцятикласників. ВІДЕО
30 травня, 20:35
На Донеччині загинув воїн з Волині Олексій Трофімюк На Донеччині загинув воїн з Волині Олексій Трофімюк
16 березня, 17:00
Втратив ногу, посивів та схуд: з російського полону визволили воїна з Волині Юрія Царіцина. ВІДЕО Втратив ногу, посивів та схуд: з російського полону визволили воїна з Волині Юрія Царіцина. ВІДЕО
16 січня, 21:46
93% волинських шкіл мають «тривожні кнопки» 93% волинських шкіл мають «тривожні кнопки»
26 листопада, 2024, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Комерційне скління: сучасні архітектурні рішення для бізнесу
Сьогодні, 22:48
 0
На війні загинув волинянин Анатолій Сергійчук
Сьогодні, 22:27
 0
Волинські прокурори добилися 5,6 мільйона штрафу від постачальника неякісних бронежилетів і касок
Сьогодні, 21:57
 0
Види безшовних труб і технології їх виготовлення
Сьогодні, 21:45
 0
БПЛА, макети зброї, манекени: у школі на Волині відкрили спеціальний кабінет для викладання Захисту України
Сьогодні, 21:18
 0
Медіа
відео
1/8