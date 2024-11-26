БПЛА, макети зброї, манекени: у школі на Волині відкрили спеціальний кабінет для викладання Захисту України
Сьогодні, 21:18
Предмет Захист України у школах Ківерцівської громади тепер викладатимуть у спеціально обладнаному класі.
Про це повідомляє InsaiderMedia.
Міська влада закупила для школярів нові макети зброї, манекени і навіть комплекти БПЛА.
В одній зі шкіл міста Ківерці є нові манекени для навчання наданню домедичної допомоги, і масогабаритні моделі зброї, макети різних видів боєприпасів, 6 комплектів навчальних дронів і власний лазерний стрілецький тир. На придбання усіх необхідних засобів та облаштування кабінету витратили близько півтора мільйона освітньої субвенції.
Детальніше - дивіться у відео:
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Про це повідомляє InsaiderMedia.
Міська влада закупила для школярів нові макети зброї, манекени і навіть комплекти БПЛА.
В одній зі шкіл міста Ківерці є нові манекени для навчання наданню домедичної допомоги, і масогабаритні моделі зброї, макети різних видів боєприпасів, 6 комплектів навчальних дронів і власний лазерний стрілецький тир. На придбання усіх необхідних засобів та облаштування кабінету витратили близько півтора мільйона освітньої субвенції.
Детальніше - дивіться у відео:
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