БПЛА, макети зброї, манекени: у школі на Волині відкрили спеціальний кабінет для викладання Захисту України





Про це повідомляє InsaiderMedia.



Міська влада закупила для школярів нові макети зброї, манекени і навіть комплекти БПЛА.



В одній зі шкіл міста Ківерці є нові манекени для навчання наданню домедичної допомоги, і масогабаритні моделі зброї, макети різних видів боєприпасів, 6 комплектів навчальних дронів і власний лазерний стрілецький тир. На придбання усіх необхідних засобів та облаштування кабінету витратили близько півтора мільйона освітньої субвенції.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Предмет Захист України у школах Ківерцівської громади тепер викладатимуть у спеціально обладнаному класі.Про це повідомляє InsaiderMedia.Міська влада закупила для школярів нові макети зброї, манекени і навіть комплекти БПЛА.В одній зі шкіл міста Ківерці є нові манекени для навчання наданню домедичної допомоги, і масогабаритні моделі зброї, макети різних видів боєприпасів, 6 комплектів навчальних дронів і власний лазерний стрілецький тир. На придбання усіх необхідних засобів та облаштування кабінету витратили близько півтора мільйона освітньої субвенції.Детальніше - дивіться у відео:

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