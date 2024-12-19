У Луцьку водій Volkswagen «зніс» електричний стовп. ФОТО

У Луцьку водій Volkswagen «зніс» електричний стовп. ФОТО
В обласному центрі Волині один з водіїв не впорався з керуванням та наїхав на електроопору.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 червня, близько 15-ї години, ми отримали повідомлення про ДТП на вулиці Ковельській у Луцьку.
Зʼясувалося, що водій автомобіля Volkswagen не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечної швидкості та здійснив наїзд на електроопору.

Автомобіль та електроопора зазнали механічних пошкоджень.

Інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

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Теги: Луцьк, ДТП, стовп, поліція, порушення
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