Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру в телеграмі.

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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