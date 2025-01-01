Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 червня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 червня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру в телеграмі.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру в телеграмі.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.
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