Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 червня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру в телеграмі.



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с.



Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.



Область



Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с.



Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру в телеграмі.Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с.Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с.Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

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