На Волині ліквідували підпільний завод із виробництва сигарет

На Волині ліквідували підпільний завод із виробництва сигарет
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині викрили чотирьох осіб, які незаконно виготовляли та продавали підакцизні товари.

Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.

Встановлено, що жителі Луцького району організували нелегальне виробництво тютюнових виробів. Обладнання для кустарного виготовлення сигарет, сировину та інші компоненти придбали через Інтернет. Для незаконної діяльності використовували будинок і підсобні приміщення, що належать співучасникам.

Готову продукцію обвинувачені продавали, а отримані кошти легалізовували різними способами.

Детективи БЕБ провели обшуки, під час яких виявили та вилучили обладнання для виготовлення тютюнової продукції, два мішки тютюну, близько 6 тисяч пачок сигарет та 100 літрів алкогольних напоїв без марок акцизного податку.

Вартість вилученої продукції – понад пів мільйона гривень.

Фігурантам справи повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.

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Теги: БЕБ, Волинь
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