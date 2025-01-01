На Волині ліквідували підпільний завод із виробництва сигарет

Детективи Бюро економічної безпеки на Волині викрили чотирьох осіб, які незаконноПро це у телеграмі повідомляє БЕБ.Встановлено, що жителі Луцького району організували нелегальне виробництво тютюнових виробів. Обладнання для кустарного виготовлення сигарет, сировину та інші компоненти придбали через Інтернет. Для незаконної діяльності використовували будинок і підсобні приміщення, що належать співучасникам.Готову продукцію обвинувачені продавали, а отримані кошти легалізовували різними способами.Детективи БЕБ провели обшуки, під час яких виявили та вилучили обладнання для виготовлення тютюнової продукції, два мішки тютюну, близько 6 тисяч пачок сигарет та 100 літрів алкогольних напоїв без марок акцизного податку.Вартість вилученої продукції – понад пів мільйона гривень.Фігурантам справи повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.