Поліція провела обшук у приватному медичному центрі на Волині, - ЗМІ

Правоохоронці провели обшук в приміщенні приватного медичного центру у Ковелі на Волині.Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, пише Ковельмедіа.Обшук проводився в рамках кримінального провадження №12025030550000597, відкритого 26 квітня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (Підроблення документів).Провадження розпочали за заявою чоловіка, який повідомив правоохоронців, що звернувся в Центр видачі медичних довідок медцентру в Ковелі з метою пройти медичний огляд і отримати відповідну довідку для підтвердження права носіння зброї. Без проведення будь-яких лабораторних досліджень та огляду комісією лікарів йому видали засвідчену підписом лікаря медичну довідку №351515 від 25.04.2025 р.Наступного дня слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а згодом, на підставі ухвали суду, було проведено обшук в приміщенні медичного центру, під час якого поліція виявила та вилучила багато документів.Представниця медичного центру звернулася до суду зі скаргою на дії слідчого Ковельського районного управління поліції. За її словами, суд дав дозвіл на вилучення документів, які слугували підставою для видачі заявнику медичної довідки, натомість правоохоронці вилучили фактично усю документацію, окрім 33 медичних карток, з яких слідчий вважав достатнім зробити лише копії.«Дії слідчого створили перешкоди для діяльності Центру, призупинили його діяльність, мали ознаки безпідставного втручання у господарську діяльність, призвели до розголошення охоронюваної законом таємниці та порушення прав приватних осіб, які не є учасниками кримінального провадження», – зазначається у скарзі адвокаткиЗа матеріалами справи встановлено, що вилучені слідчим медичні карти 183 осіб не стосуються заявника. Орган досудового розслідування вдався до перевірки діяльності медичного центру поза межами кримінального провадження.Суддяпостановила у задоволенні скарги представниці медичного центру відмовити, а клопотання слідчого поліції про арешт майна задовольнити частково. Накладено арешт тільки на медичну картку заявника та фіскальний чек загального звіту медичного центру за 25 квітня 2025 року.Суд зобов’язав поліцію негайно повернути всю іншу вилучену документацію: не заповнені довідки про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричного оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин із наявним підписом та іменною печаткою лікаря; оригінали медичних карток громадян; журнали реєстрацій тощо.