«Обмежено придатні» штурмують ВЛК у Луцьку





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Військовозобов'язані, які були обмежено придатними до військової служби повинні встигнути пройти медогляд до 5 червня, розповіла голова позаштатної комісії Інна Бондаренко.



Як працює позаштатна ВЛК у Луцьку



Попри наплив людей, режим роботи позаштатної ВЛК не змінився. Лікарі працюють із восьмої ранку до восьмої вечора.



На місці можна здати загальний аналіз крові, сечі, перевірити рівень цукру, зробити флюорографію, електрокардіограму та визначити групу крові.



"Ми можемо приймати не більше ніж 50 людей за робочий день, — каже Інна Бондаренко. — Останні дні ми відмічаємо збільшення напливу людей. Рік часу було, щоб пройти комісію. Хто відповідальний, той прийшли заздалегідь, а хто менш відповідальний — відтягнув це на останній день".



На створення висновку про стан здоров’я одного військовозобов’язаного, якщо людина здорова, потрібно 10 хвилин, а якщо має хвороби — до 40 хвилин. Лікарі фізично не встигають опрацьовувати усі документи, додала голова позаштатної комісії.



"Це нереально, встигнути"



23-річний лучанин Давид прийшов на медогляд. Каже із 18 років мав статус "обмежено придатний до військової служби". Лікарську комісію, згідно зі змінами до закону, повинен повторно пройти до 5 червня, але сумнівається, що встигне.



"Я перший день сюди прийшов. До 5 червня скоріше всього не встигну поновити, бо там записи до терапевта на липень вже. Якщо штрафи чи якісь санкції будуть застосовані, то будемо судитись, щось вирішувати", — говорить військовозобов'язаний.



Волинянин Віктор теж прийшов на медогляд у ВЛК і потрапив у чергу. Зі слів чоловіка, до 5 червня він має встигнути пройти 10 лікарів.



"Я тільки зареєструвався, зараз подам документи і будемо проходити медогляд. Це нереально, встигнути. Навіть електронний запис до терапевта, от я записувався аж на 10 липня на 15:30. Ну... це нереально", — каже чоловік.



Волинянин Сергій Панасюк військово-лікарську комісію проходить повторно. Зі слів чоловіка, це сталося через втрату документів.



"Я був взагалі виключений з військового обліку. Просто моїх документів не знайшли в архіві, — каже чоловік. — В обласному ТЦК я пройшов ВЛК повністю. Це місяць назад було. Прийшов в обласний ТЦК і направили мене сюди, сказали, що тут ще раз треба пройти ВЛК".



Роз'яснення ТЦК та СП



Усі військовозобовʼязані громадяни, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними, зобов’язані повторно пройти ВЛК. Кінцевий термін — 5 червня 2025 року включно, розповіла речниця обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук.



"Медичні комісії працюють у посиленому режимі. Якщо хтось не встигає, то слід невідкладно звернутися до ТЦК для узгодження подальших дій. Водночас ухилення від проходження ВЛК може і буде розцінюватися як порушення військового обов’язку в умовах воєнного стану і тягне за собою адміністративну відповідальність — штрафи в розмірі від 17 000 до 25 500 гривень", — сказала речниця.



Інформацію про те, скільки громадян, які мали статус обмежено придатних вже пройшли повторні медогляди, в обласному Терцентрі комплектування і соцпідтримки не розголошують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У позаштатній військово-лікарській комісії (ВЛК) при Луцькому Терцентрі комплектування і соцпідтримки — черги під кабінетами лікарів.Про це повідомляє Суспільне Військовозобов'язані, які були обмежено придатними до військової служби, розповіла голова позаштатної комісіїПопри наплив людей, режим роботи позаштатної ВЛК не змінився. Лікарі працюють із восьмої ранку до восьмої вечора.На місці можна здати загальний аналіз крові, сечі, перевірити рівень цукру, зробити флюорографію, електрокардіограму та визначити групу крові."Ми можемо приймати не більше ніж 50 людей за робочий день, — каже Інна Бондаренко. — Останні дні ми відмічаємо збільшення напливу людей. Рік часу було, щоб пройти комісію. Хто відповідальний, той прийшли заздалегідь, а хто менш відповідальний — відтягнув це на останній день".На створення висновку про стан здоров’я одного військовозобов’язаного, якщо людина здорова, потрібно 10 хвилин, а якщо має хвороби — до 40 хвилин. Лікарі фізично не встигають опрацьовувати усі документи, додала голова позаштатної комісії.23-річний лучанинприйшов на медогляд. Каже із 18 років мав статус "обмежено придатний до військової служби". Лікарську комісію, згідно зі змінами до закону, повинен повторно пройти до 5 червня, але сумнівається, що встигне."Я перший день сюди прийшов. До 5 червня скоріше всього не встигну поновити, бо там записи до терапевта на липень вже. Якщо штрафи чи якісь санкції будуть застосовані, то будемо судитись, щось вирішувати", — говорить військовозобов'язаний.Волинянинтеж прийшов на медогляд у ВЛК і потрапив у чергу. Зі слів чоловіка, до 5 червня він має встигнути пройти 10 лікарів."Я тільки зареєструвався, зараз подам документи і будемо проходити медогляд. Це нереально, встигнути. Навіть електронний запис до терапевта, от я записувався аж на 10 липня на 15:30. Ну... це нереально", — каже чоловік.Волинянинвійськово-лікарську комісію проходить повторно. Зі слів чоловіка, це сталося через втрату документів."Я був взагалі виключений з військового обліку. Просто моїх документів не знайшли в архіві, — каже чоловік. — В обласному ТЦК я пройшов ВЛК повністю. Це місяць назад було. Прийшов в обласний ТЦК і направили мене сюди, сказали, що тут ще раз треба пройти ВЛК".Усі військовозобовʼязані громадяни, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними, зобов’язані повторно пройти ВЛК. Кінцевий термін — 5 червня 2025 року включно, розповіла речниця обласного ТЦК та СП"Медичні комісії працюють у посиленому режимі. Якщо хтось не встигає, то слід невідкладно звернутися до ТЦК для узгодження подальших дій. Водночас ухилення від проходження ВЛК може і буде розцінюватися як порушення військового обов’язку в умовах воєнного стану і тягне за собою адміністративну відповідальність — штрафи в розмірі від 17 000 до 25 500 гривень", — сказала речниця.Інформацію про те, скільки громадян, які мали статус обмежено придатних вже пройшли повторні медогляди, в обласному Терцентрі комплектування і соцпідтримки не розголошують.

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