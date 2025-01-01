На міжнародному турнірі з вільної боротьби волинянка посіла друге місце

Ірина Борисюк стала срібною призеркою міжнародного турніру з вільної боротьби.



Про це у фейсбуці повідомила Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності.



Зараз у Бухаресті проходить міжнародний турнір з вільної боротьби Пірвулеску -Йорга (U20).



Це традиційний старт для молодих спортсменів перед чемпіонатами Європи.



У ваговій категорії 65 кг Ірина виборола друге місце.





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