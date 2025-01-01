На міжнародному турнірі з вільної боротьби волинянка посіла друге місце

На міжнародному турнірі з вільної боротьби волинянка посіла друге місце
Волинянка Ірина Борисюк стала срібною призеркою міжнародного турніру з вільної боротьби.

Про це у фейсбуці повідомила Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності.

Зараз у Бухаресті проходить міжнародний турнір з вільної боротьби Пірвулеску -Йорга (U20).

Це традиційний старт для молодих спортсменів перед чемпіонатами Європи.

У ваговій категорії 65 кг Ірина виборола друге місце.

На міжнародному турнірі з вільної боротьби волинянка посіла друге місце

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Теги: спорт, Волинь
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