На міжнародному турнірі з вільної боротьби волинянка посіла друге місце
Сьогодні, 18:01
Волинянка Ірина Борисюк стала срібною призеркою міжнародного турніру з вільної боротьби.
Про це у фейсбуці повідомила Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності.
Зараз у Бухаресті проходить міжнародний турнір з вільної боротьби Пірвулеску -Йорга (U20).
Це традиційний старт для молодих спортсменів перед чемпіонатами Європи.
У ваговій категорії 65 кг Ірина виборола друге місце.
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Про це у фейсбуці повідомила Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності.
Зараз у Бухаресті проходить міжнародний турнір з вільної боротьби Пірвулеску -Йорга (U20).
Це традиційний старт для молодих спортсменів перед чемпіонатами Європи.
У ваговій категорії 65 кг Ірина виборола друге місце.
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