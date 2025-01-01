Збірна Волині виборола «бронзу» на чемпіонаті України з гандболу
Сьогодні, 17:17
Збірна Волинської області з гандболу, у складі якої грають 9 вихованців Нововолинської ДЮСШ, здобула третє місце на чемпіонаті України.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Сьогодні, 3 червня, мер Нововолинська вручив кубок та медалі гандболістам і їхнім наставникам.
«Щиро пишаюся кожним із вас! Дякую тренерам Олександру Цапу та Володимиру Хомюку за професіоналізм і натхнення у вихованні юних спортсменів. Так тримати! Нових вам перемог та ще більше спортивних звершень!» - зазначив міський голова.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Сьогодні, 3 червня, мер Нововолинська вручив кубок та медалі гандболістам і їхнім наставникам.
«Щиро пишаюся кожним із вас! Дякую тренерам Олександру Цапу та Володимиру Хомюку за професіоналізм і натхнення у вихованні юних спортсменів. Так тримати! Нових вам перемог та ще більше спортивних звершень!» - зазначив міський голова.
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