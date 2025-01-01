Збірна Волині виборола «бронзу» на чемпіонаті України з гандболу





Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Сьогодні, 3 червня, мер Нововолинська вручив кубок та медалі гандболістам і їхнім наставникам.



«Щиро пишаюся кожним із вас! Дякую тренерам Олександру Цапу та Володимиру Хомюку за професіоналізм і натхнення у вихованні юних спортсменів. Так тримати! Нових вам перемог та ще більше спортивних звершень!» - зазначив міський голова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збірна Волинської області з гандболу, у складі якої грають 9 вихованців Нововолинської ДЮСШ, здобула третє місце на чемпіонаті України.Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаСьогодні, 3 червня, мер Нововолинська вручив кубок та медалі гандболістам і їхнім наставникам.«Щиро пишаюся кожним із вас! Дякую тренерамтаза професіоналізм і натхнення у вихованні юних спортсменів. Так тримати! Нових вам перемог та ще більше спортивних звершень!» - зазначив міський голова.

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