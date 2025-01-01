У Луцьку Mercedes врізався у Lamborghini: водій був «під мухою»
Сьогодні, 16:55
У Луцьку сьогодні, 3 червня, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Сьогодні близько 01:00 правоохоронці отримали повідомлення про ДТП на вулиці Захисників України.
Зʼясувалося, що водій автомобіля Mercedes, рухаючись заднім ходом, не впевнився у безпечності маневру та здійснив наїзд на припаркований автомобіль Lamborghini.
Під час розмови з водієм інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік спробував «викрутитися», заявивши, що вжив алкоголь уже після автопригоди. Проходити огляд він відмовився.
Та й це ще не все — водій виявився позбавленим права керування та не надав жодних документів на транспортний засіб.
Інспектори склали на водія адміністративні матеріали за:
- ч. 4 ст. 130 (Вживання алкоголю особою, яка пкерувала транспортним засобом, після ДТП за її участю);
- ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);
- ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами);
- ч. 1 ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Сьогодні близько 01:00 правоохоронці отримали повідомлення про ДТП на вулиці Захисників України.
Зʼясувалося, що водій автомобіля Mercedes, рухаючись заднім ходом, не впевнився у безпечності маневру та здійснив наїзд на припаркований автомобіль Lamborghini.
Під час розмови з водієм інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік спробував «викрутитися», заявивши, що вжив алкоголь уже після автопригоди. Проходити огляд він відмовився.
Та й це ще не все — водій виявився позбавленим права керування та не надав жодних документів на транспортний засіб.
Інспектори склали на водія адміністративні матеріали за:
- ч. 4 ст. 130 (Вживання алкоголю особою, яка пкерувала транспортним засобом, після ДТП за її участю);
- ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);
- ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами);
- ч. 1 ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.
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