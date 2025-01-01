ДНК-експертиза підтвердила загибель на фронті волинянина Сергія Козолупа
Сьогодні, 16:12
Сумна звістка із фронту надійшла до Володимирської громади на Волині – загинув краянин Сергій Козолуп.
Про це у телеграмі повідомляє Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
«У нашу громаду надійшла сумна звістка з фронту», - зазначив мер.
За результатами ДНК-тесту ідентифікували 45-річного солдата Козолупа Сергія Володимировича, який вважався зниклим безвісти понад пів року.
Загинув військовослужбовець 22 жовтня 2024 р., захищаючи незалежність та державні кордони України у Донецькій області.
Про дату прибуття загиблого та чин поховання повідомлять згодом.
«Висловлюю щирі співчуття родині Героя, який віддав своє життя за наше майбутнє!» - зазначив Ігор Пальонка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
«У нашу громаду надійшла сумна звістка з фронту», - зазначив мер.
За результатами ДНК-тесту ідентифікували 45-річного солдата Козолупа Сергія Володимировича, який вважався зниклим безвісти понад пів року.
Загинув військовослужбовець 22 жовтня 2024 р., захищаючи незалежність та державні кордони України у Донецькій області.
Про дату прибуття загиблого та чин поховання повідомлять згодом.
«Висловлюю щирі співчуття родині Героя, який віддав своє життя за наше майбутнє!» - зазначив Ігор Пальонка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Генштаб уточнив кількість знищених літаків: нова цифра тішить
Сьогодні, 16:34
ДНК-експертиза підтвердила загибель на фронті волинянина Сергія Козолупа
Сьогодні, 16:12
У Луцьку привітали нацгвардійців
Сьогодні, 15:54
Продовжують боротися: усмішки воїнів волинської бригади
Сьогодні, 15:33
Волинянин поцупив у знайомого гаманець із 50 тисячами
Сьогодні, 15:10