ДНК-експертиза підтвердила загибель на фронті волинянина Сергія Козолупа

Сергій Козолуп.



Про це у телеграмі повідомляє Володимирський міський голова Ігор Пальонка.



«У нашу громаду надійшла сумна звістка з фронту», - зазначив мер.



За результатами ДНК-тесту ідентифікували 45-річного солдата Козолупа Сергія Володимировича, який вважався зниклим безвісти понад пів року.



Загинув військовослужбовець 22 жовтня 2024 р., захищаючи незалежність та державні кордони України у Донецькій області.



Про дату прибуття загиблого та чин поховання повідомлять згодом.



«Висловлюю щирі співчуття родині Героя, який віддав своє життя за наше майбутнє!» - зазначив Ігор Пальонка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумна звістка із фронту надійшла до Володимирської громади на Волині – загинув краянинПро це у телеграмі повідомляє Володимирський міський голова«У нашу громаду надійшла сумна звістка з фронту», - зазначив мер.За результатами ДНК-тесту ідентифікували 45-річного солдата Козолупа Сергія Володимировича, який вважався зниклим безвісти понад пів року.Загинув військовослужбовець 22 жовтня 2024 р., захищаючи незалежність та державні кордони України у Донецькій області.Про дату прибуття загиблого та чин поховання повідомлять згодом.«Висловлюю щирі співчуття родині Героя, який віддав своє життя за наше майбутнє!» - зазначив Ігор Пальонка.

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