ДНК-експертиза підтвердила загибель на фронті волинянина Сергія Козолупа

ДНК-експертиза підтвердила загибель на фронті волинянина Сергія Козолупа
Сумна звістка із фронту надійшла до Володимирської громади на Волині – загинув краянин Сергій Козолуп.

Про це у телеграмі повідомляє Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

«У нашу громаду надійшла сумна звістка з фронту», - зазначив мер.

За результатами ДНК-тесту ідентифікували 45-річного солдата Козолупа Сергія Володимировича, який вважався зниклим безвісти понад пів року.

Загинув військовослужбовець 22 жовтня 2024 р., захищаючи незалежність та державні кордони України у Донецькій області.

Про дату прибуття загиблого та чин поховання повідомлять згодом.

«Висловлюю щирі співчуття родині Героя, який віддав своє життя за наше майбутнє!» - зазначив Ігор Пальонка.

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Теги: загиблі, війна
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