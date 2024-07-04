У Луцьку привітали нацгвардійців

Із нагоди 31-ї річниці з дня заснування військової частини 1141 Національної гвардії України у Луцьку відзначили військовослужбовців та командира підрозділуПро це у фейсбуці повідомив голова Волинської облрадиЗа понад три десятиліття свого існування особовий склад військової частини, яка має правоохоронні функції, виконував, в тому числі й у зоні проведення АТО, а від початку повномасштабного вторгнення рф виконує бойові завдання на передовій.«Щира вдячність усім волинським нацгвардійцям за мужність, честь та патріотизм, проявлені у час великої війни, за спокій та порядок у нашому регіоні. У цей святковий день вклонімося і світлій памʼяті Героїв, які загинули під час виконання бойових операцій та військових завдань. Їх подвиг не буде забутим. Нехай в Україні якнайшвидше настане справедливий мир», - зазначив Недопад.