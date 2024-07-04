У Луцьку привітали нацгвардійців

У Луцьку привітали нацгвардійців
Із нагоди 31-ї річниці з дня заснування військової частини 1141 Національної гвардії України у Луцьку відзначили військовослужбовців та командира підрозділу Володимира Олійника.

Про це у фейсбуці повідомив голова Волинської облради Григорій Недопад.

За понад три десятиліття свого існування особовий склад військової частини, яка має правоохоронні функції, виконував різні завдання, в тому числі й у зоні проведення АТО, а від початку повномасштабного вторгнення рф виконує бойові завдання на передовій.

«Щира вдячність усім волинським нацгвардійцям за мужність, честь та патріотизм, проявлені у час великої війни, за спокій та порядок у нашому регіоні. У цей святковий день вклонімося і світлій памʼяті Героїв, які загинули під час виконання бойових операцій та військових завдань. Їх подвиг не буде забутим. Нехай в Україні якнайшвидше настане справедливий мир», - зазначив Недопад.


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Теги: Нацгвардія, Луцьк, наближають перемогу
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