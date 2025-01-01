Волинянин поцупив у знайомого гаманець із 50 тисячами

Волинянин поцупив у знайомого гаманець із 50 тисячами
За крадіжку 50 тисяч гривень у знайомого в селі Оконськ волинянин втрапив за ґрати на 5 років.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури суд визнав 31-річного жителя селища Шацьк Ковельського району винуватим у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Неодноразово судимий, в тому числі за злочини проти власності чоловік, за кілька місяців до цього звільнившись із місць несвободи, 6 квітня 2025 року викрав у знайомого в селі Оконськ залишений без нагляду гаманець із грішми в сумі близько 50 000 гривень.

Суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.

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Теги: суд, Волинь
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