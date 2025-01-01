Продовжують боротися: усмішки воїнів волинської бригади

Продовжують боротися: усмішки воїнів волинської бригади
У мережі опублікували зворушливі світлини із усміхненими обличчями воїнів волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Про це йдеться на сторінці військової частини у фейсбуці.

«Вони усміхаються, бо…

Бо була кава.
Бо поспав, хоч 3 години, але таки поспав.
Бо бронік не тисне.
Бо побратим не хропів.
Бо по телефону знову почув улюблений голос.

Вони знаходять багато причин для усмішки… Усміхаються, бо навіть війна не здатна відмінити жарти та людяність. Усміхаються, значить продовжують боротися!» - йдеться у повідомленні.


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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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