Військові 14 бригади знищили на Харківщині транспорт і бойові засоби армії рф





Відеокадри з розвідувального БпЛА з виконанням бойового завдання опублікували у пресцентрі волинської бригади, пише



Оператори дронів підбили та знищили такі наземні цілі російської армії: великокаліберний кулемет "Утьос", склад боєприпасів, ﻿радянську переносну реактивну пускову установку "Град-П" і квадроцикл.



За даними Генштабу ЗСУ на Куп’янському напрямку за попередню добу, 31 травня, відбулося десять російських атак. Сили оборони відбивали штурми у районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка та Загризове



Бойовий шлях 14 ОМБр під час повномасштабної війни



З 24 лютого 2022 року бійці волинської бригади захищали Україну в район кордону з Білоруссю, звідки наступали російські війська. Перші бойові зіткнення відбулися на Київщині та Житомирщині.



Відтоді військовослужбовці 14 ОМБр брали участь у боях на Миколаївщині, Харківщині, Донбасі та у Запорізькій області. Станом на початок червня 2025 року волинська бригада виконує бойові завдання на Куп'янському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїни одного з батальйонів безпілотних систем 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили на Куп'янському напрямку засоби ведення бою та пересування російських військових.Відеокадри з розвідувального БпЛА з виконанням бойового завдання опублікували у пресцентрі волинської бригади, пише Суспільне Оператори дронів підбили та знищили такі наземні цілі російської армії: великокаліберний кулемет "Утьос", склад боєприпасів, ﻿радянську переносну реактивну пускову установку "Град-П" і квадроцикл.За даними Генштабу ЗСУ на Куп’янському напрямку за попередню добу, 31 травня, відбулося десять російських атак. Сили оборони відбивали штурми у районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка та ЗагризовеЗ 24 лютого 2022 року бійці волинської бригади захищали Україну в район кордону з Білоруссю, звідки наступали російські війська. Перші бойові зіткнення відбулися на Київщині та Житомирщині.Відтоді військовослужбовці 14 ОМБр брали участь у боях на Миколаївщині, Харківщині, Донбасі та у Запорізькій області. Станом на початок червня 2025 року волинська бригада виконує бойові завдання на Куп'янському напрямку.

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