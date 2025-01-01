У Закарпатській області зафіксували два землетруси: що відомо





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Вчора, 31 травня 2025 року Головний центр спеціального контролю зафіксував два землетруси на території Закарпатської області.



Обидва поштовхи сталися на глибині 5 км і мали магнітуду близько 2,0 за шкалою Ріхтера.



Джерело землетрусу знаходилось в районі села в Богданській сільській громаді Рахівського району Закарпатської області.



За класифікацією ці землетруси відносяться до невідчутних - їх не відчули люди, а зафіксували лише сейсмографи.



Інтенсивність коливань була низькою, щоб спричинити будь-які пошкодження або занепокоєння серед населення.



Раніше розповідали, що землетрус магнітудою 7,7 стався 28 березня поблизу Мандалая у М’янмі. Він спричинив значні руйнування в одній з найбідніших країн світу. Щонайменше 4521 людина отримала поранення. Також було зафіксовано афтершок магнітудою 5,1.



1 квітня стало відомо, що кількість загиблих перевищила 2700 осіб, ще близько 400 вважаються зниклими безвісти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Закарпатській області зафіксували два землетруси. Поштовхи були невідчутні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головний центр спеціального контролю.Вчора, 31 травня 2025 року Головний центр спеціального контролю зафіксував два землетруси на території Закарпатської області.Обидва поштовхи сталися на глибині 5 км і мали магнітуду близько 2,0 за шкалою Ріхтера.Джерело землетрусу знаходилось в районі села в Богданській сільській громаді Рахівського району Закарпатської області.За класифікацією ці землетруси відносяться до невідчутних - їх не відчули люди, а зафіксували лише сейсмографи.Інтенсивність коливань була низькою, щоб спричинити будь-які пошкодження або занепокоєння серед населення.Раніше розповідали, що землетрус магнітудою 7,7 стався 28 березня поблизу Мандалая у М’янмі. Він спричинив значні руйнування в одній з найбідніших країн світу. Щонайменше 4521 людина отримала поранення. Також було зафіксовано афтершок магнітудою 5,1.1 квітня стало відомо, що кількість загиблих перевищила 2700 осіб, ще близько 400 вважаються зниклими безвісти.

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