У Закарпатській області зафіксували два землетруси: що відомо
Сьогодні, 17:22
У Закарпатській області зафіксували два землетруси. Поштовхи були невідчутні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головний центр спеціального контролю.
Вчора, 31 травня 2025 року Головний центр спеціального контролю зафіксував два землетруси на території Закарпатської області.
Обидва поштовхи сталися на глибині 5 км і мали магнітуду близько 2,0 за шкалою Ріхтера.
Джерело землетрусу знаходилось в районі села в Богданській сільській громаді Рахівського району Закарпатської області.
За класифікацією ці землетруси відносяться до невідчутних - їх не відчули люди, а зафіксували лише сейсмографи.
Інтенсивність коливань була низькою, щоб спричинити будь-які пошкодження або занепокоєння серед населення.
Раніше розповідали, що землетрус магнітудою 7,7 стався 28 березня поблизу Мандалая у М’янмі. Він спричинив значні руйнування в одній з найбідніших країн світу. Щонайменше 4521 людина отримала поранення. Також було зафіксовано афтершок магнітудою 5,1.
1 квітня стало відомо, що кількість загиблих перевищила 2700 осіб, ще близько 400 вважаються зниклими безвісти.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головний центр спеціального контролю.
Вчора, 31 травня 2025 року Головний центр спеціального контролю зафіксував два землетруси на території Закарпатської області.
Обидва поштовхи сталися на глибині 5 км і мали магнітуду близько 2,0 за шкалою Ріхтера.
Джерело землетрусу знаходилось в районі села в Богданській сільській громаді Рахівського району Закарпатської області.
За класифікацією ці землетруси відносяться до невідчутних - їх не відчули люди, а зафіксували лише сейсмографи.
Інтенсивність коливань була низькою, щоб спричинити будь-які пошкодження або занепокоєння серед населення.
Раніше розповідали, що землетрус магнітудою 7,7 стався 28 березня поблизу Мандалая у М’янмі. Він спричинив значні руйнування в одній з найбідніших країн світу. Щонайменше 4521 людина отримала поранення. Також було зафіксовано афтершок магнітудою 5,1.
1 квітня стало відомо, що кількість загиблих перевищила 2700 осіб, ще близько 400 вважаються зниклими безвісти.
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