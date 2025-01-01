Ухилянтів шукатимуть навіть після мобілізації: важливе рішення





Таке рішення ухвалено після виявлення спроб використати подібні посади як спосіб уникнути кримінальної відповідальності, пише



Зокрема, було скасовано наказ про заклик заступника прокурора Запорізької області Наталії Максименко. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють її у здирництві та отриманні хабара у розмірі 40 тисяч доларів.



За інформацією Сухопутних військ, наказ командира однієї з військових частин від 9 травня 2025 року про призначення Максименка на посаду бухгалтера у тиловому підрозділі було анульовано. Підставою стало порушення порядку мобілізації, встановленого ухвалою Кабінету Міністрів України № 560 від 16 травня 2024 року.



"Це демонструє нашу рішучість припиняти будь-які спроби використовувати тилові посади як лазівку для ухилення від відповідальності", - йдеться в заяві.



Командування підкреслює, що це посади, включаючи тилові, грають значної ролі у забезпеченні бойової готовності армії.



Кожна позиція, навіть у глибокому тилу, потребує відповідальності, професіоналізму та повної віддачі справі захисту України. Тил не стане "тихою гаванню" для тих, хто намагається уникнути справедливого покарання. Сухопутні війська незмінно дотримуються принципів прозорості, законності та справедливості у всіх напрямках своєї діяльності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сухопутні війська Збройних сил України посилили процедури перевірки у процесі призову та розподілу військовослужбовців на тилові позиції.Таке рішення ухвалено після виявлення спроб використати подібні посади як спосіб уникнути кримінальної відповідальності, пише «Znaj.ua» з посиланням на "Судено-юридичну газету в Україні" .Зокрема, було скасовано наказ про заклик заступника прокурора Запорізької області Наталії Максименко. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють її у здирництві та отриманні хабара у розмірі 40 тисяч доларів.За інформацією Сухопутних військ, наказ командира однієї з військових частин від 9 травня 2025 року про призначення Максименка на посаду бухгалтера у тиловому підрозділі було анульовано. Підставою стало порушення порядку мобілізації, встановленого ухвалою Кабінету Міністрів України № 560 від 16 травня 2024 року."Це демонструє нашу рішучість припиняти будь-які спроби використовувати тилові посади як лазівку для ухилення від відповідальності", - йдеться в заяві.Командування підкреслює, що це посади, включаючи тилові, грають значної ролі у забезпеченні бойової готовності армії.Кожна позиція, навіть у глибокому тилу, потребує відповідальності, професіоналізму та повної віддачі справі захисту України. Тил не стане "тихою гаванню" для тих, хто намагається уникнути справедливого покарання. Сухопутні війська незмінно дотримуються принципів прозорості, законності та справедливості у всіх напрямках своєї діяльності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію