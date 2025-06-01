Росіяни окупували Володимирівку на Сумщині, – DeepState





Про це повідомляє



"Ворог окупував Володимирівку", - йдеться в повідомленні.



Володимирівка входить до складу Хотінської селищної територіальної громади.



Село знаходиться на відстані до 2-х км від сіл Новомиколаївка і Гордіївка (Курська область, Росія). За 1 км проходить кордон з Росією.



Селом протікає річка Снагість, ліва приток Сейму.



Ввечері 31 травня DeepState повідомляв про просування російських військ в районі села Олександрія на Сумщині.



Таким чином, на Сумщині збільшилося ще одне вогнище контрольованої ворогом території, окрім ділянки Журавка-Новеньке-Веселівка-Басівка.



Головком ЗСУ Олександр Сирський 31 травня повідомив, що російська армія значно активізувалася на Запорізькому напрямку та зосередила зусилля на прикордонні Сумщини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 1 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію села Володимирівка Сумської області.Про це повідомляє УП з посиланням на DeepState."Ворог окупував Володимирівку", - йдеться в повідомленні.Володимирівка входить до складу Хотінської селищної територіальної громади.Село знаходиться на відстані до 2-х км від сіл Новомиколаївка і Гордіївка (Курська область, Росія). За 1 км проходить кордон з Росією.Селом протікає річка Снагість, ліва приток Сейму.Ввечері 31 травня DeepState повідомляв про просування російських військ в районі села Олександрія на Сумщині.Таким чином, на Сумщині збільшилося ще одне вогнище контрольованої ворогом території, окрім ділянки Журавка-Новеньке-Веселівка-Басівка.Головком ЗСУ31 травня повідомив, що російська армія значно активізувалася на Запорізькому напрямку та зосередила зусилля на прикордонні Сумщини.

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