Росія масовано вночі атакувала Україну дронами та ракетами





Про це повідомили обласні військові адміністрації низки регіонів, пише



Київщина зазнала масованої атаки БпЛА, крилатими та балістичними ракетами. Минулося без постраждалих, а втім, є пошкодження. Так, у Білоцерківському районі постраждали 10 приватних будинків. У них вибиті вікна, посічені фасади та пошкоджені покрівлі.



Також окупанти цілили по Києву. Уночі та вранці у столиці працювала ППО, передавала міська держадміністрація.



Комбінована атака була і на Запоріжжя, там поранені дві жінки та чоловік. Через удари «шахедами» й ракетою по обласному центру та району зайнялися пожежі, зруйновані два приватні будинки та пошкоджені домоволодіння, обʼєкти інфраструктури, а також транспортні засоби.



Білгород-Дністровський район Одеської області атакували ударні безпілотники. Там пошкоджені приватні домоволодіння, а в корпусі бази відпочинку, спалахнула пожежа, яку вже ліквідували вогнеборці.



На Харківщині окупанти обстріляли Ізюмський, Лозівський та Куп'янський райони за допомогою 13 безпілотників типу «Герань-2». Постраждала жінка, зазнавши гострої реакції на стрес. А в області пошкоджені багатоквартирні будинки, ЛЕП, майстерня навчального закладу, гуртожиток, кафе, адмінбудівлі, авто та складська будівля.



На Кіровоградщині внаслідок атаки дронами пошкоджені 16 приватних домоволодінь: зруйновані покрівлі, вибиті вікна, двері, пошкоджені паркани.



Нині в низці регіонів України, окрім західних, досі триває повітряна тривога через загрозу застосування дронів та балістичного озброєння.



Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував цю атаку, показавши відео, на якому чути роботу ППО: «Це звуки над моїм будинком цього ранку — і ще тисячами українських будинків. Протиповітряна оборона відбиває російські удари».



Він зауважив, що рф атакує Україну на тлі заяв про підготовку до зустрічей для обговорення миру. За словами Сибіги, москва досі не надіслала Україні, Туреччині, США чи комусь іншому свій «меморандум».



«На відміну від міфічного “меморандуму”, ми можемо чітко бачити та чути справжні “повідомлення” росії — її ракети та дрони. Усім потрібно почути та побачити, що росія цілковито відкидає мир, припинення вогню та будь-які конструктивні пропозиції з усього світу», — додав глава української дипломатії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська в ніч проти 1 червня атакували низку українських регіонів. Там постраждали люди та інфраструктура.Про це повідомили обласні військові адміністрації низки регіонів, пише Громадське Київщина зазнала масованої атаки БпЛА, крилатими та балістичними ракетами. Минулося без постраждалих, а втім, є пошкодження. Так, у Білоцерківському районі постраждали 10 приватних будинків. У них вибиті вікна, посічені фасади та пошкоджені покрівлі.Також окупанти цілили по Києву. Уночі та вранці у столиці працювала ППО, передавала міська держадміністрація.Комбінована атака була і на Запоріжжя, там поранені дві жінки та чоловік. Через удари «шахедами» й ракетою по обласному центру та району зайнялися пожежі, зруйновані два приватні будинки та пошкоджені домоволодіння, обʼєкти інфраструктури, а також транспортні засоби.Білгород-Дністровський район Одеської області атакували ударні безпілотники. Там пошкоджені приватні домоволодіння, а в корпусі бази відпочинку, спалахнула пожежа, яку вже ліквідували вогнеборці.На Харківщині окупанти обстріляли Ізюмський, Лозівський та Куп'янський райони за допомогою 13 безпілотників типу «Герань-2». Постраждала жінка, зазнавши гострої реакції на стрес. А в області пошкоджені багатоквартирні будинки, ЛЕП, майстерня навчального закладу, гуртожиток, кафе, адмінбудівлі, авто та складська будівля.На Кіровоградщині внаслідок атаки дронами пошкоджені 16 приватних домоволодінь: зруйновані покрівлі, вибиті вікна, двері, пошкоджені паркани.Нині в низці регіонів України, окрім західних, досі триває повітряна тривога через загрозу застосування дронів та балістичного озброєння.Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував цю атаку, показавши відео, на якому чути роботу ППО: «Це звуки над моїм будинком цього ранку — і ще тисячами українських будинків. Протиповітряна оборона відбиває російські удари».Він зауважив, що рф атакує Україну на тлі заяв про підготовку до зустрічей для обговорення миру. За словами Сибіги, москва досі не надіслала Україні, Туреччині, США чи комусь іншому свій «меморандум».«На відміну від міфічного “меморандуму”, ми можемо чітко бачити та чути справжні “повідомлення” росії — її ракети та дрони. Усім потрібно почути та побачити, що росія цілковито відкидає мир, припинення вогню та будь-які конструктивні пропозиції з усього світу», — додав глава української дипломатії.

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