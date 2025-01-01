У двох областях росії обвалилися мости, є загиблі й постраждалі

У двох областях росії обвалилися мости, є загиблі й постраждалі
У ніч проти неділі, 1 червня, у Брянській та Курській областях РФ обвалилися два мости.

Про це повідомляє російська служба ВВС, передає Укрінформ.

Як зазначається, у Брянській області внаслідок обвалення автомобільного мосту на залізницю зійшов з рейок пасажирський поїзд, що прямував із Климова до Москви. Інцидент стався о 22:44 за місцевим часом у суботу.

Московська залізниця стверджує, що аварія сталася «через обвалення прогонової будови автомобільного мосту у результаті незаконного втручання у діяльність транспорту».

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що внаслідок інциденту загинули 7 людей, ще 69 осіб постраждали. Три людини перебувають у тяжкому стані, серед них одна дитина.

Згодом Богомаз заявив, що міст обвалився внаслідок підриву.

Крім того, в ніч проти неділі обвалився залізничний міст у Курській області. За даними місцевої влади, інцидент стався на трасі Тросна-Калинівка Желєзногорського району під час руху вантажного поїзда. Частина потяга впала на автомобільну дорогу під мостом. Розпочалася пожежа, яку локалізували.

Постраждали машиніст і два його помічники.

Слідчий комітет РФ заявив, що обвалення мостів у Курській та Брянській областях сталися у результаті підривів.

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Теги: Росія, війна
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