У Нововолинську релокована фірма щомісяця переробляє до 200 тонн ПЕТ-пляшок





Компанія заснована у 2009 році в Маріуполі. Ідеєю перероблювання пластику надихнувся співзасновник фірми Андрій Михайлов у Китаї, де свого часу працював. Згодом він повернувся в Україну, щоб відкрити власне виробництво, пише



Після початку бойових дій у 2014 році підприємство переїхало до Запоріжжя, а вдруге його релокували у 2022 році до Нововолинська, розповідає заступниця директора фірми Юлія Волкова. Це місто обрали через його безпечне розташування і компактність.



Упродовж місяця «Грін Компані» переробляє близько 150–200 тонн пляшок, залежно від сезону. За одну зміну — 4–5 тонн. Наразі на підприємстві працює 28 робітників.



Сировину для перероблювання купують не лише з Нововолинська, а й з інших міст України.



Закуповують на пресовані і сортовані пляшки з усієї країни. Також купують несортовані відходи з контейнерів, але там трапляється скло, алюміній, залізні банки, флакони з-під хімії. В одній вантажівці може бути 50–70% зайвих матеріалів, які треба відібрати і передати на перероблювання іншим підприємствам.



Сировину також сортують за основними кольорами. По тому пляшки декілька разів миють при 80°С, сушать. Згодом — подрібнюють на стружку, яку пакують у мішки.



Потім пластик експортують за кордон, де його використовують повторно для виготовлення вологих серветок, підгузків, наповнювачів для іграшок, меблів та одягу.



Щоб виготовити 10 тонн такого подрібненого пластику, треба близько пів мільйона ПЕТ-пляшок. Вже відчувається нестача сировини, кажуть у «Грін Компані», оскільки на ринку з’явилося чимало конкурентів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наповнювачі для іграшок, меблів й одягу, вологі серветки — усе це можна зробити із перероблених пластикових ПЕТ-пляшок. Сировину для таких речей виготовляє підприємство «Грін компані», яке з 2022 року працює в Нововолинську.Компанія заснована у 2009 році в Маріуполі. Ідеєю перероблювання пластику надихнувся співзасновник фірмиу Китаї, де свого часу працював. Згодом він повернувся в Україну, щоб відкрити власне виробництво, пише misto.media Після початку бойових дій у 2014 році підприємство переїхало до Запоріжжя, а вдруге його релокували у 2022 році до Нововолинська, розповідає заступниця директора фірми. Це місто обрали через його безпечне розташування і компактність.Упродовж місяця «Грін Компані» переробляє близько 150–200 тонн пляшок, залежно від сезону. За одну зміну — 4–5 тонн. Наразі на підприємстві працює 28 робітників.Сировину для перероблювання купують не лише з Нововолинська, а й з інших міст України.Закуповують на пресовані і сортовані пляшки з усієї країни. Також купують несортовані відходи з контейнерів, але там трапляється скло, алюміній, залізні банки, флакони з-під хімії. В одній вантажівці може бути 50–70% зайвих матеріалів, які треба відібрати і передати на перероблювання іншим підприємствам.Сировину також сортують за основними кольорами. По тому пляшки декілька разів миють при 80°С, сушать. Згодом — подрібнюють на стружку, яку пакують у мішки.Потім пластик експортують за кордон, де його використовують повторно для виготовлення вологих серветок, підгузків, наповнювачів для іграшок, меблів та одягу.Щоб виготовити 10 тонн такого подрібненого пластику, треба близько пів мільйона ПЕТ-пляшок. Вже відчувається нестача сировини, кажуть у «Грін Компані», оскільки на ринку з’явилося чимало конкурентів.

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