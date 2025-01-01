У Луцьку біля юнацької бібліотеки встановили сейф для книг





Бібліобокс встановили 24 травня, щодня працівники забирають з сейфа від 1 до 3 книг, розповіла



Такі нововведення не є чимось новим в Україні та за кордоном , проте у Волинській області бібліобокс облаштували вперше.



Як це працює

Сейф розташований поруч із Волинською обласною бібліотекою для дітей та юнацтва за адресою просп. Волі, 2.



«Говорячи про безбар’єрність і доступність, хочеться, щоб не було бар’єрів і розташування бібліотеки на другому поверсі теж не було перешкодою для відвідувачів», — зазначає Алла Єфремова.



Якщо заклад зачинений або читач не може чи не хоче підійматись, літературу можна залишити у сейфі. Бібліотекарі перевіряють наявність книг у боксі щодня.



Підписувати форзаци теж немає потреби, на кожній книзі є спеціальний штрихкод, який при скануванні інформує, хто повернув книгу до бібліотеки. Перелік читачів вже перенесено в електронну форму.



Якщо вам потрібно не лише повернути, а й обрати щось нове, біля дверей книгозбірні є кнопка виклику працівника, який зможе винести потрібну літературу.



Сейф на ці потреби віддала знайома волонтерка Вікторія Маткова, який довелось трохи вдосконалити. А місцева художниця Олена Звягінцева його розмалювала.

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