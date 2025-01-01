Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 2 червня


2 червня буде хмарна погода з проясненнями, вночі без істотних опадів, місцями слабкий туман, вдень дощ, місцями гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 10-15, в день 20-25 градусів тепла.

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Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
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