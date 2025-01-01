Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 червня
Сьогодні, 20:51
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 червня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 2 червня
2 червня буде хмарна погода з проясненнями, вночі без істотних опадів, місцями слабкий туман, вдень дощ, місцями гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 10-15, в день 20-25 градусів тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 2 червня
2 червня буде хмарна погода з проясненнями, вночі без істотних опадів, місцями слабкий туман, вдень дощ, місцями гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 10-15, в день 20-25 градусів тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 червня
Сьогодні, 20:51
СБУ вдарила одразу по чотирьох аеродромах в Росії: окупанти підтвердили інформацію про атаку
Сьогодні, 20:08
У Луцьку біля юнацької бібліотеки встановили сейф для книг
Сьогодні, 19:11