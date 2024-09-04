Драпатий подав у відставку після російського удару по полігону Сухопутних військ





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“Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни”, – наголосив він.



За словами Драпатого, він, як командувач, не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів.



“Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність. Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність – завжди на командуванні. Саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки”, – підкреслив він.



Водночас генерал-майор відзначив, що кругова порука та безкарність це отрута для армії. Драпатий зауважив, що намагався викорінити її з Сухопутних військ.



“Але якщо трагедії повторюються – значить, моїх зусиль було недостатньо. Ми не маємо права жити в системі, яка не вчиться. Якщо не робити висновків, не змінювати ставлення до служби, не визнавати свої помилки – ми приречені. Без особистої відповідальності – немає розвитку. Без розвитку – немає перемоги”, – пояснив він.



Генерал-майор нагадав, що внаслідок російського удару загинули 12 людей.



“Є поранені. Це молоді хлопці з навчального батальйону. Більшість із них перебували в укриттях. Вони мали вчитись, жити, боротися – не гинути. Мої глибокі співчуття родинам загиблих і всім, хто постраждав”, – повідомив він.



Водночас Драпатий розповів, що він ініціював перевірку всіх обставин трагедії: дій командирів, стану укриттів, ефективності систем оповіщення. Усім постраждалим надається допомога.



“Але жодна перевірка не поверне тих, кого ми втратили. Ми не виграємо цю війну, якщо не побудуємо армію, де честь – не слово, а дія. Де відповідальність – не покарання, а основа довіри. Де кожен командир щодня відповідає – за наказ, за рішення, за людину”, – підсумував він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий подав у відставку після російського удару по 239-му полігоні.Про це повідомляє «Комерсант Український» з посиланням на заяву генерал-майора Михайла Драпатого.“Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни”, – наголосив він.За словами Драпатого, він, як командувач, не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів.“Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність. Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність – завжди на командуванні. Саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки”, – підкреслив він.Водночас генерал-майор відзначив, що кругова порука та безкарність це отрута для армії. Драпатий зауважив, що намагався викорінити її з Сухопутних військ.“Але якщо трагедії повторюються – значить, моїх зусиль було недостатньо. Ми не маємо права жити в системі, яка не вчиться. Якщо не робити висновків, не змінювати ставлення до служби, не визнавати свої помилки – ми приречені. Без особистої відповідальності – немає розвитку. Без розвитку – немає перемоги”, – пояснив він.Генерал-майор нагадав, що внаслідок російського удару загинули 12 людей.“Є поранені. Це молоді хлопці з навчального батальйону. Більшість із них перебували в укриттях. Вони мали вчитись, жити, боротися – не гинути. Мої глибокі співчуття родинам загиблих і всім, хто постраждав”, – повідомив він.Водночас Драпатий розповів, що він ініціював перевірку всіх обставин трагедії: дій командирів, стану укриттів, ефективності систем оповіщення. Усім постраждалим надається допомога.“Але жодна перевірка не поверне тих, кого ми втратили. Ми не виграємо цю війну, якщо не побудуємо армію, де честь – не слово, а дія. Де відповідальність – не покарання, а основа довіри. Де кожен командир щодня відповідає – за наказ, за рішення, за людину”, – підсумував він.

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