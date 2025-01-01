Чи всі сейфи здатні зберегти ваші гроші та цінні речі?





Чим відрізняються вогнестійкі сейфи?

Головна функція вогнетривкого сейфа — зберігати вміст у безпеці навіть у разі відкритого вогню. Такі пристрої проходять спеціальну сертифікацію і мають клас вогнестійкості, наприклад LFS 60P, що означає захист від високих температур до 60 хвилин.



Особливості вогнестійкого сейфа:



Каркас із термостійким наповнювачем.

Термоізоляція, що стримує температуру до 172°C.

Ущільнювачі на дверцятах, які блокують проникнення гарячого повітря.

Посилений замок і клас стійкості до злому не нижче S2.

Вага понад 50 кг або можливість анкерного кріплення.

Додаткові опції (наприклад, захист від свердління або термічного впливу).

Вироби з такими характеристиками оптимальні для зберігання документів, грошей, цифрових носіїв та інших цінностей. Але слід розуміти, що не всі сейфи наділені такими властивостями.





Як проходять випробування вогнестійкі сейфи

Щоб гарантувати безпеку, сейфи проходять суворі тести, що включають:



Перевірку на термічний вплив: сейф поміщають у піч, де температура досягає 1070°C протягом 35–45 хвилин, імітуючи пожежу.

Ударне навантаження: після нагрівання сейф скидають із висоти 9 метрів на спеціальну гравійну подушку, що імітує обвалення будівлі.

Повторний термічний вплив: для перевірки збереження властивостей після удару сейф знову піддають високій температурі.

Лише після успішного проходження всіх цих випробувань виріб отримує сертифікат відповідності, що підтверджує його здатність надійно захищати вміст.



Які помилки допускають при виборі сейфа

Покупці часто орієнтуються на зовнішній вигляд, ціну або габарити. Це призводить до придбання неякісної продукції, яка не стійка до фізичного впливу або взлому. Щоб не допустити цього, звертайте увагу на перевірених постачальників та характеристики.



Важливим є авторитет магазину сейфів, у якому ви купуєте. Переконайтесь у наявності гарантії, можливості повернення та перегляньте відгуки інших покупців.



Чому варто купувати сейфи в перевірених магазинах?

Придбання засобів безпеки — це ваша інвестиція у спокій. Тому доцільно сейф купити у продавця, який спеціалізується на таких товарах. Не купуйте на випадкових онлайн-майданчиках та по сумнівних оголошеннях.



Коли рішення вже прийнято, краще купити сейфи в інтернет-магазині, який пропонує сертифіковану продукцію, детальні технічні описи та професійний супровід. Це дозволить підібрати модель, яка виправдає ваші очікування та забезпечить реальний захист.



Не всі сейфи однаково надійні. Щоб гроші та коштовності дійсно були у безпеці, врахуйте його технічні характеристики, виробника продукції та репутацію продавця. Серед перевірених брендів можна відзначити ТМ Blockline, вироби якого заслужили довіру покупців надійністю та відповідністю вимогам часу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вибір сейфа — це не лише питання безпеки, а й гарантія збереження майна у разі непередбачуваної ситуації. Інтернет-магазини з продажу сейфів пропонують широкий асортимент цієї продукції, однак не кожна модель може забезпечити дійсно надійний рівень захисту. Чому деякі сейфи не справляються зі своїми функціями та як обрати кращий варіант — читайте далі.Головна функція вогнетривкого сейфа — зберігати вміст у безпеці навіть у разі відкритого вогню. Такі пристрої проходять спеціальну сертифікацію і мають клас вогнестійкості, наприклад LFS 60P, що означає захист від високих температур до 60 хвилин. Сейфи на safehub.com.ua — приклад таких надійних сховків, які мають високий ступінь захисту та оптимальні розміри.Особливості вогнестійкого сейфа:Вироби з такими характеристиками оптимальні для зберігання документів, грошей, цифрових носіїв та інших цінностей. Але слід розуміти, що не всі сейфи наділені такими властивостями.Щоб гарантувати безпеку, сейфи проходять суворі тести, що включають:Покупці часто орієнтуються на зовнішній вигляд, ціну або габарити. Це призводить до придбання неякісної продукції, яка не стійка до фізичного впливу або взлому. Щоб не допустити цього, звертайте увагу на перевірених постачальників та характеристики.Важливим є авторитет магазину сейфів, у якому ви купуєте. Переконайтесь у наявності гарантії, можливості повернення та перегляньте відгуки інших покупців.Придбання засобів безпеки — це ваша інвестиція у спокій. Тому доцільно сейф купити у продавця, який спеціалізується на таких товарах. Не купуйте на випадкових онлайн-майданчиках та по сумнівних оголошеннях.Коли рішення вже прийнято, краще купити сейфи в інтернет-магазині, який пропонує сертифіковану продукцію, детальні технічні описи та професійний супровід. Це дозволить підібрати модель, яка виправдає ваші очікування та забезпечить реальний захист.Не всі сейфи однаково надійні. Щоб гроші та коштовності дійсно були у безпеці, врахуйте його технічні характеристики, виробника продукції та репутацію продавця. Серед перевірених брендів можна відзначити ТМ Blockline, вироби якого заслужили довіру покупців надійністю та відповідністю вимогам часу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію